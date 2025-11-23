Obavijesti

OD SELSKE DO SAVSKE

Od ponedjeljka autobusna linija 107 ima prioritet prolaska Slavonskom avenijom

Zagreb: Uz ljetni vozni red, neke tramvajske linije skraćene su zbog radova | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Od pondjeljka ujutro autobusna linija 107 Jankomir-Žitnjak ima prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske, objavio je Grad Zagreb

U suradnji ZET-a i zagrebačke policije, autobusna linija 107 Jankomir-Žitnjak od ponedjeljka 24. studenog imat će prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske.

To će značajno ubrzati prometovanje te linije i skratiti njezino vrijeme putovanja što će je učiniti atraktivnijom mnogim građanima.

Pozivamo sve građane, a osobito one na zapadu, da se upoznaju s voznim redom i stajalištima linije 107 te da joj daju priliku u periodu dok se ne dovrše radovi na proširenju prometnice.

Radimo na tome da se uvedu i dodatni polasci linije, o čemu ćemo izvijestiti javnost u idućim danima.

Privremena regulacija prometa uvodi nova pravila i produžuje zeleno svjetlo kako bi se smanjili zastoji.

Novo prometno rješenje odnosi se na prometnicu u smjeru od istoka prema zapadu, a uključuje izgradnju novih dviju traka, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.

Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20 tisuća vozila, što je dvije trećine prometa prije požara.

