Od ponedjeljka autobusna linija 107 ima prioritet prolaska Slavonskom avenijom

U suradnji ZET-a i zagrebačke policije, autobusna linija 107 Jankomir-Žitnjak od ponedjeljka 24. studenog imat će prioritetni prolazak Slavonskom avenijom na potezu od Selske do Savske.

To će značajno ubrzati prometovanje te linije i skratiti njezino vrijeme putovanja što će je učiniti atraktivnijom mnogim građanima.

Pozivamo sve građane, a osobito one na zapadu, da se upoznaju s voznim redom i stajalištima linije 107 te da joj daju priliku u periodu dok se ne dovrše radovi na proširenju prometnice.

Radimo na tome da se uvedu i dodatni polasci linije, o čemu ćemo izvijestiti javnost u idućim danima.

Nova regulacija prometa oko zgrade Vjesnika

Privremena regulacija prometa uvodi nova pravila i produžuje zeleno svjetlo kako bi se smanjili zastoji.

Novo prometno rješenje odnosi se na prometnicu u smjeru od istoka prema zapadu, a uključuje izgradnju novih dviju traka, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.

Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20 tisuća vozila, što je dvije trećine prometa prije požara.