Odgođeno suđenje Dekaniću: Obrana tražila nova vještačenja i izdvajanje dokaza za nesreću

Iako je danas na Županijskom sudu u Osijeku bivši župan Damir Dekanić trebao izreći svoju obranu, kao i ostali okrivljenici koje se tereti za pokušaj skrivanja prometne nesreće bivšeg župana - Nikoline Meseljević, Krešimira Bičanića, Tomislava Farkaša i Mije Pranjkića, to se nije dogodilo.

Naime, prije saslušanja njihovih obrana branitelji optuženika iznijeli su niz prijedloga i primjedbi na dosadašnji tijek suđenja navodeći neke proceduralne pogreške i tražeći izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih.

Branitelj prvooptuženog Dekanića predložio je izdvajanje presude protiv Marije Serezlija smatrajući ga nezakonitim i jer iz te presude, u kojoj je Serezlija osuđena, proizlazi da su osuđeni i ostali optuženici krivi za djela za koje ih se tereti. Tužiteljstvo se tome usprotivilo, a i sudsko je vijeće odbilo taj prijedlog obrane kao neosnovan.

- U presudi je jasno naznačeno na kojeg se okrivljenika ona odnosi i za koja djela te se nikako ne odnosi na ostale okrivljenike. Stoga presuda ni na koji način ne može biti nezakoniti dokaz u ovom predmetu - naglasila je sutkinja.

USKOK podignuo optužnicu protiv vukovarskog župana Damira Dekanića - ARHIVA | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

No, potom je branitelj Dekanića zatražio nove prijedloge; da se zbog kontradiktornosti u iskazima svjedoka Anice Rajković, Tomislava Jakšića i Ilijane Tadić, zatraži od suda provođenje suočavanja jer su njih troje dali različite iskaze. Naime, Jakšić je naveo da je vidio trenutak slijetanja Dekanićevog auta i njega u njemu, dok je Rajković navela da su njih dvoje zajedno do nesreće došli kada je sve bilo gotovo. Ta su tri svjedoka navela i da zračni jastuk na mjestu suvozača nije bio aktiviran, a što se također razlikuje od iskaza prometnog vještaka.

Sutkinja je odbila suočavanje, ali je prihvatila prijedlog obrane da se zatraži dodatno vještačenje kojime bi se utvrdilo kakav bi predmet i koje težine trebao biti na suvozačevom vozilu, a da u slučaju snažnog kočenja izazove aktivaciju senzora sjedala suvozača, zatezača pojasa i aktivaciju zračnog jastuka. To je, naime, kao mogućnost iznio prometni vještak koji je saslušan na sudu, a kojom prilikom je rekao da nije mogao doći do toga podatka.

Sudsko vijeće je prihvatilo ovaj prijedlog i nalaže se prometnom vještaku da dođe do podatka da li je za aktivaciju zračnih jastuka potrebno da se na sjedalu nalazi osoba ili predmet s većim teretom. Rasprava je, stoga, odgođena.