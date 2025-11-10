Obavijesti

SUĐENJE BIVŠEM ŽUPANU

Odgođeno suđenje Dekaniću: Obrana tražila nova vještačenja i izdvajanje dokaza za nesreću

Odgođeno suđenje Dekaniću: Obrana tražila nova vještačenja i izdvajanje dokaza za nesreću
Mora se dodatno vještačiti da li je suvozačev zračni jastuk aktiviran jer je na tom mjestu sjedila osoba ili je tu stajao neki teži predmet

Mora se dodatno vještačiti da li je suvozačev zračni jastuk aktiviran jer je na tom mjestu sjedila osoba ili je tu stajao neki teži predmet

Iako je danas na Županijskom sudu u Osijeku bivši župan Damir Dekanić trebao izreći svoju obranu, kao i ostali okrivljenici koje se tereti za pokušaj skrivanja prometne nesreće bivšeg župana - Nikoline Meseljević, Krešimira Bičanića, Tomislava Farkaša i Mije Pranjkića, to se nije dogodilo.

Naime, prije saslušanja njihovih obrana branitelji optuženika iznijeli su niz prijedloga i primjedbi na dosadašnji tijek suđenja navodeći neke proceduralne pogreške i tražeći izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih.

Branitelj prvooptuženog Dekanića predložio je izdvajanje presude protiv Marije Serezlija smatrajući ga nezakonitim i jer iz te presude, u kojoj je Serezlija osuđena, proizlazi da su osuđeni i ostali optuženici krivi za djela za koje ih se tereti. Tužiteljstvo se tome usprotivilo, a i sudsko je vijeće odbilo taj prijedlog obrane kao neosnovan.

- U presudi je jasno naznačeno na kojeg se okrivljenika ona odnosi i za koja djela te se nikako ne odnosi na ostale okrivljenike. Stoga presuda ni na koji način ne može biti nezakoniti dokaz u ovom predmetu - naglasila je sutkinja.

No, potom je branitelj Dekanića zatražio nove prijedloge; da se zbog kontradiktornosti u iskazima svjedoka Anice Rajković, Tomislava Jakšića i Ilijane Tadić, zatraži od suda provođenje suočavanja jer su njih troje dali različite iskaze. Naime, Jakšić je naveo da je vidio trenutak slijetanja Dekanićevog auta i njega u njemu, dok je Rajković navela da su njih dvoje zajedno do nesreće došli kada je sve bilo gotovo. Ta su tri svjedoka navela i da zračni jastuk na mjestu suvozača nije bio aktiviran, a što se također razlikuje od iskaza prometnog vještaka.

Sutkinja je odbila suočavanje, ali je prihvatila prijedlog obrane da se zatraži dodatno vještačenje kojime bi se utvrdilo kakav bi predmet i koje težine trebao biti na suvozačevom vozilu, a da u slučaju snažnog kočenja izazove aktivaciju senzora sjedala suvozača, zatezača pojasa i aktivaciju zračnog jastuka. To je, naime, kao mogućnost iznio prometni vještak koji je saslušan na sudu, a kojom prilikom je rekao da nije mogao doći do toga podatka.

Sudsko vijeće je prihvatilo ovaj prijedlog i nalaže se prometnom vještaku da dođe do podatka da li je za aktivaciju zračnih jastuka potrebno da se na sjedalu nalazi osoba ili predmet s većim teretom. Rasprava je, stoga, odgođena.

