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'TROŠAK JE BIO MANJI...'

SDP-ovka Romana Jerković o večerama u Strasbourgu: Trošak je bio 8218 eura, a ne 12.000

Piše Ivan Jukić,
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SDP-ovka Romana Jerković o večerama u Strasbourgu: Trošak je bio 8218 eura, a ne 12.000
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Zagreb: Konferencija za medije SDP-a o (ne)dostupnosti onkološke skrbi u Hrvatskoj | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Kod pojedinih sudionika bile su pogrešno navedene njihove funkcije, priopćili su iz ureda SDP-ove eurozastupnice

Zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković Kraljić reagirala je na medijske napise o događanju u Strasbourgu te poručila da je ono bilo organizirano u okviru njezina parlamentarnog rada i prema pravilima Europskog parlamenta i parlamentarne grupacije S&D. Iz njezina ureda istaknuli su kako je sastavni dio rada europskih zastupnika kontinuirani dijalog s građanima, stručnjacima, predstavnicima struke, akademske zajednice, pacijenata i drugih dionika.

- Romana Jerković Kraljić u svom mandatu redovito organizira i sudjeluje na takvim susretima, s ciljem predstavljanja rada Europskog parlamenta, razmjene iskustava i prikupljanja informacija relevantnih za kreiranje europskih javnih politika - naveli su u priopćenju.

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Dodali su da je u sklopu aktivnosti sa zastupnicom Jerković Kraljić dosad u Europskom parlamentu razgovaralo više od 200 građana, dok ih je još nekoliko stotina sudjelovalo na sličnim susretima u Hrvatskoj.

Posebno su istaknuli važnost takvih susreta u području zdravstvene politike, u kojem je Jerković Kraljić aktivno angažirana.

Parlament provjerio dokumentaciju

Prema priopćenju, dokumentaciju vezanu uz sudjelovanje građana dodatno su provjerile nadležne službe Europskog parlamenta i S&D-a.

- Potvrdile su da su događanja, pa tako i predmetno, organizirana i provedena u skladu s propisanim pravilima i smjernicama - poručili su iz njezina ureda.

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Istaknuli su i da je stvarni trošak događanja bio znatno manji od iznosa koji se, kako tvrde, netočno navodio u medijima.

- Trošak ovog predmetnog događanja bio je 8218,45 eura, što je znatno manje iznosa koji se netočno navodi u medijima, te ukupno predstavlja iznos od 747,13 eura po osobi - naveli su.

U priopćenju su se osvrnuli i na pogreške u dokumentaciji. Kod pojedinih sudionika bile su pogrešno navedene njihove funkcije.

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- Riječ je o nenamjernom administrativnom propustu koji je nastao u procesu obrade dokumentacije od strane novozaposlene osobe u administraciji - stoji u priopćenju.

Dodali su da je propust naknadno utvrđen i prijavljen nadležnima.

- Ova, isključivo administrativna pogreška ni na koji način nije utjecala na provedbu događanja niti na njegovu usklađenost s pravilima, što su potvrdile i parlamentarne službe - poručili su.

Sastanci održani u Europskom parlamentu

Iz ureda Jerković Kraljić odbacili su i navode da tijekom događanja nije bilo sastanaka u prostorijama Europskog parlamenta.

- U okviru događanja održani su stručni policy sastanci posvećeni provedbi i izazovima europskih zdravstvenih politika. Za potrebe tih sastanaka bile su rezervirane i korištene prostorije Europskog parlamenta, što je sastavni dio ovakvog oblika parlamentarnog rada - naveli su.

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Poručili su kako je stoga netočan dio medijskih navoda prema kojima takvih sastanaka nije bilo.

Na događanju su među sudionicima bili i članovi obitelji. Iz ureda su istaknuli da njihovo sudjelovanje nije bilo protivno pravilima Europskog parlamenta.

- Kada je riječ o članovima obitelji koji su bili među sudionicima, njihove je troškove osobno podmirila Romana Jerković - naveli su u priopćenju.

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