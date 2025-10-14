Ogorec: 'Hamas neće biti na potpisivanju sporazuma. Nije sklopljen mir, već prekid vatre'

Rat je privremeno zaustavljen, a koliko će trajati primirje, to ćemo vidjeti, no to je uspjeh neobične business-diplomacije američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirao je Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, piše HRT.

- Pitanje je hoće li se uspjeti s drugom fazom, odnosno da se Hamas razoruža i da se instalira prijelazna uprava u Gazi kako bi se postupno Palestincima vratio suverenitet u tom malom laboratoriju zvanom Gaza, da bi se došlo do pravednog rješenja, a to je da imamo pored Izraelske države i državu za Palestince, u kojem god to obliku bilo, kaže Kovač i naglašava da primirje ovisi o tankoj niti - rekao je.

Večeras je u Sharm-el Sheikhu potpisan sporazum o kraju rata u toj enklavi. Dokument je potpisan tijekom sastanka na vrhu 20-ak svjetskih čelnika. Države posrednice u pregovorima o kraju rata u Gazi, Egipat, Katar i Turska potpisale su s američkim predsjednikom taj dokument.

- Vidjet ćemo koliko je taj dokument uspješan u onom trenutku kada će se od Hamasa tražiti da položi oružje, to će biti svojevrstan test, smatra prof. dr. sc. Marinko Ogorec, vojni analitičar s Veleučilišta Velika Gorica.

- Ovo je u jednu ruku njihov vrhunac. Priznao ih je američki predsjednik, a s druge strane od njih se očekuje da to ujedno bude i njihov kraj, smatra politički analitičar Denis Avdagić.

- S obzirom na stanje u Gazi, Hamas nije imao apsolutno nikakve druge alternative nego pristati na ovo na što je pristao. Činjenica je da oni na taj način ne bi pristali samom Izraelu. Morao je postojati netko, a taj netko, znalo se od početka, je američki predsjednik Joe Biden u prošloj administraciji, odnosno trenutačni predsjednik SAD-a Donald Trump, rekao je Avdagić.

Vojni analitičar Ogorec naglasio je da Hamas neće sudjelovati na potpisivanju mirovnog sporazuma u Egiptu te da nije sklopljen mir, već prekid vatre - kaže, a velika je razlika.

- Kad govorimo o miru, na njega će se još jako, jako dugo čekati. Međutim i ovo je izuzetno dobar korak. Prekid vatre je jedna od vrlo bitnih stvari, dodao je i podsjetio da je cijeli Bliski Istok povijesno bremenit s netrpeljivošću, nasiljem i mržnjom. Trebat će mnogo vremena da tamo stvarno zaživi mir u pravom smislu te riječi, kaže.

Američki interesi su, bez obzira na administraciju, opstanak Izraela kao takvog, no s druge strane, američki interes, a posebno kad govorimo o Trumpovoj administraciji, je sklapanje boljih odnosa s arapskim državama, istaknuo je Avdagić.

- Gaza zapravo nije ključni problem. Ona je posljednje godine ključni problem, rekao je Avdagić i naglasio da je ključni problem u Zapadnoj obali, prožetoj izraelskim naseljima.