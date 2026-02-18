Okršaj u Saboru: Jembrih (HDZ) nabrojala SDP-ove afere, oporba uzvratila Sanaderom

Saborska zastupnica HDZ-a Ljubica Jembrih pobrojala je u srijedu u Saboru afere SDP-ovih političara prozvavši ih za dvostruka mjerila, političku manipulaciju i organiziranu šutnju, na što su SDP-ove zastupnice uzvratile podsjećanjem na sve HDZ-ove afere.

„Niz je afera koje se vežu uz SDP, to više nisu izolirani slučajevi, već njihov obrazac i način djelovanja”, ustvrdila je Jembrih u slobodnom govoru u ime Kluba HDZ-a.

Afera Sortirnica Rijeka, slučaj muljaža Bosilja koje je otkrio EPPO, posrnuće SDP-ove saborske zastupnice, skandal u Dubrovniku u kojem se sumnjiči štićenica Siniše Hajdaš Dončića, optužnica Obersnel, te najnovije i izvidi protiv SDP-ovog župana Željka Kolara, nabrajala je HDZ-ovka.

Na njezino izlaganje reagirale su SDP-ove zastupnice. „Darko Horvat, Tomislav Tolušić, Josip Aladrović, Vili Beroš, Ivo Sanader, Božidar Kalmeta, Josipa Pleslić Rimac itd..”, uzvratila joj je Sanja Bježančević.

„HDZ je osuđena zločinačka organizacija i govori o nekim izvidima, pričekajmo da završi postupak pa ćemo vidjeti kako će to završiti”, dodala je Jasenka Auguštan- Pentek.

Na to je Goran Kaniški (HDZ) ustvrdio da, kada krenu istrage prema SDP-ovim dužnosnicima, onda „mito nije mito nego donacija, zloupotreba položaja je filantropija, sumnja u subvencijske prijevare je lov na vještice, a podizanje optužnice je cirkus”.

Slobodne govore obilježila je i ideološka prepirka između zastupnika Domovinskog pokreta s jedne strane te Anje Šimprage (SDSS) i Dalije Orešković (DOSIP) s druge strane.

Kritizirajući skidanje križeva s više groblja u Vrbovskom, Šimpraga je upitala: „Pitaju li se ovi oslobodioci grobova vrijeđaju li se vjerski osjećaji građana kad se uništavaju pravoslavni grobovi koji nikoga ne vrijeđaju.” Kakva se, kaže, poruka šalje kada se mladi na maskenbalu u SC-u Sveučilišta u Splitu maskiraju u naciste i logoraše. „Grobnice od zlata i strahote nacističkih logora smrti nisu i ne smiju biti zabava, pravdati se da je vrijeme zabrana prošlo vrlo je opasno”, poručila je Šimpraga.

Reagirao je Stipo Mlinarić (DP) kazavši da oni nemaju problem s križevima na grobovima, ali da imaju s četničkim spomenicima.

„Vi dobro znate što vama smeta, a nama smeta Ante Pavelić i ono što pjeva Vaš kolega iz Kluba DP-a”, uzvratila je Šimpraga. „To što vama smeta je vaš problem, nama smeta Porfirije kada pjeva četničke pjesme", uzvratio je Mlinarić zastupnici SDSS-a.

Orešković: Koliko je ustaša u Vladi, a koliko u vladajućoj većini

Dalija Orešković u ime Kluba HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a u slobodnom govoru navela je kako u Njemačkoj postoji izreka koja kaže da ako deset ljudi sjedi za stolom i jedan je nacist, a ostalih devet ništa ne kaže, onda za stolom sjedi 10 nacista. „Nakon pjesme DP-ovog Josipa Dabre o Anti Paveliću kao vođi svih Hrvata, postavljam pitanje premijeru koliko je ustaša u Vladi, a koliko u vladajućoj većini”, rekla je.

I na njezino izlaganje reagirao je Mlinarić ocijenivši da govori kao da pripada Hitlerovoj mladeži. „Sad ste izašli na čistac, Vas boli što je predsjednik DP-a Ivan Penava na čelu Povjerenstva za istraživanje komunističkih zločina”, ustvrdio je.

Uključio se i Ivica Kukavica (DP) zaključivši da Orešković niti jednom riječju nije osudila komunizam. „Kada se sluša što se govori u javnom prostoru, ispada kao da DP ništa ne radi osim što želi rehabilitirati NDH. To odlučno odbacujem i jasno poručujem da ono što moju stranku maksimalno okupira u ovom trenutku su naši resori, energetika, poljoprivreda i demografija”, kazao je Kukavica, dodavši kako ga vrijeđa kada ga bilo tko zove ustašom.