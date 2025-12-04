Oporba o kupnji oružja: 'Vojsci treba modernizacija, ali gdje su prioriteti i strateški dokumenti'

Oporbeni saborski zastupnici ocijenili su u četvrtak da je Hrvatskoj nabava nove vojne opreme potrebna jer vojsku treba održavati i modernizirati, no u pitanje dovode izdvojena financijska sredstva te zamjeraju što im nije predstavljen strateški dokument kao podloga za takvu kupnju.

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluke o nabavi sustava protudronske zaštite, 18 francuskih haubica Caesar, 44 tenka Leopard 2A8 i 420 teških terenskih kamiona TATRA ukupne vrijednosti gotovo dvije milijarde eura, kojima će se značajno modernizirati Hrvatska vojska. Riječ je o provedbi zajma iz EU instrumenta SAFE.

SDP-ov Arsen Bauk ocijenio je u izjavi novinarima u Saboru da je to korak koji ide u skladu s onim što smo u strateškim dokumentima definirali.

Bauk: Nedostaje odluka o prioritetima u opremanju

"Ali nema potrebe da sad kažem da je svaki koračić u tom koraku ispravan. To je zadaća i odgovornost Vlade i ocjenjivat ćemo po rezultatima koji budu iz toga iz toga proizašli", komentirao je.

Bitnim ističe da je smjer u kojem se ide već prije zacrtan, a to je, kaže, trebao biti Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga i odluka Vlade koja proizlazi kao njena obaveza iz Dugoročnog plana razvoja.

Istaknuo je da su SDP-ovi zastupnici na Odboru za obranu bili suzdržani jer Vlada u tom trenutku nije bila ispunila obaveze iz Dugoročnog plana razvoja kojom ju je Sabor zadužio da u roku tri mjeseca od njegova usvajanja donese odluku kojom će definirati prioritete u opremanju.

"Nismo dobili informaciju je li ta odluka donesena, ali ona je trebala prethoditi ovim postupcima koji su danas bili na Vladi. Tako da bih volio neko očitovanje Ministarstva je li ta odluka donesena, a onda ćemo na Odboru vjerojatno na zatvorenoj sjednici zamoliti da nam se ista i prezentira", rekao je.

Troskot: Pitanje je da li je trebalo potrošiti dvije milijarde eura na tenkove

Mostov Zvonimir Troskot rekao je da se njihova stranka zalaže za modernizaciju vojske, no što se tiče same alokacije sredstava i ulaganje, kaže, tu se mogu postaviti određena pitanja i raspraviti proračunski dio, odnosno je li trebalo potrošiti dvije milijarde eura na same tenkove, s obzirom na to da su se na ratištu u Ukrajini pokazali kao nefunkcionalni.

Dobrim je ocijenio to da se na istoku Hrvatske razvija kompanija Orka koja razvija dronove. "To je dobro s obzirom da cijela Europska unija, kao što smo vidjeli, ide zapravo u razvoj obrambene industrije i tu se Hrvatska kao takva mora naći", drži Troskot.

Da hrvatskoj vojsci treba modernizacija drži i Marin Živković (Možemo).

Živković: Neke stvari nam sigurno trebaju, ali u kolikom omjeru i koliko je to skupo teško je procijeniti

"Treba zamijeniti neku staru opremu. U redu je da se ide u nabavu nove vojne opreme. Treba se vojska i održavati i modernizirati", kazao je Živković novinarima.

Ističe da je onome tko nije unutar sustava vojske teško procijeniti što Hrvatskoj u kojem trenutku točno treba. "Neke od tih stvari nam sasvim sigurno trebaju, ali u kolikom omjeru i koliko je to skupo uvijek nam je teško procijeniti", dodao je.

Iako, kaže, vide da su i neke hrvatske firme uključene u procese proizvodnje, čuju i kritike da smo dobili minimalno proizvodnje u odnosu na to koliko smo mogli dobiti.

Živković je pojasnio da su na Odboru o tome glasali suzdržano jer još nisu bili doneseni neki od strateških dokumenata koji su bili najavljeni da će biti doneseni kao