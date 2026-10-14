Oporba: Od Plenkovića nismo dobili odgovore o Lici nego samo uvrede i bahatost!

Predstavnici oporbenih stranaka izjavili su u srijedu da u raspravi o opozivu premijera nisu dobili odgovor ni na jedno pitanje, nego samo premijerove uvrede, ponižavanje, bahatost i odbijanje bilo kakve odgovornosti za ilegalni opasni otpad u Gospiću. Nakon više od deset sati rasprave o opozivu premijera Andreja Plenkovića na inicijativu SDP-a, ocjene o uspjehu i koristi od rasprave su oprečne. Dok je predsjednik Sabora Gordan Jandroković ranije ustvrdio da je promašen i loš govor čelnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića demotivirao oporbu, iz opozicijskih redova odgovaraju da nisu dobili odgovore ni na jedno pitanje nego samo premijerovu bahatost, vrijeđanja oporbe i odbijanje bilo kakve odgovornosti za ilegalno odložen opasni otpad u Lici.

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Sanja Radolović (SDP) rekla je novinarima u Saboru da je premijeru u raspravi u lice rekla da još nikada nije doživjela njegov takav istup u Saboru u kojem je spustio ljestvicu uvreda prema oporbi. Spuštao se na osobnu razinu i prema meni i ostalim zastupnicima, kazala je. Ustvrdila je i da nije pokazao nikakvu empatiju prema problemima koji muče građane, poput narušenog zdravstvenog sustava, najvećim listama čekanja u EU, najnižim mirovinama, borbi s inflacijom u kojoj građani jedva preživljavaju iz mjeseca u mjesec.

Radolović (SDP): Nema oporbenog zastupnika kojeg Plenković nije izvrijeđao

"Kada je riječ o Gospiću i Lici pokušao je apsolutno 'outati' temu i staviti je izvan svojih radara, a svakom je oporbenom zastupniku odgovarao da Gospić nije njihova odgovornost. Plenković je jučer napokon pokazao svoje pravo lice i mislim da nema oporbenog zastupnika kojeg nije izvrijeđao”, naglasila je.

Odbacila je kritike vladajućih da je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić istupio seksistički kada je zastupnici HDZ-a Vesni Bedeković poručio da ispeče tortu Plenkoviću te poručila zastupnicama HDZ-a da pogledaju prijašnje saborske rasprave u kojima su upravo one vrijeđale na osobnoj razini. "Zastupnica koja se jučer našla uvrijeđenom je 'number one' ako ćemo gledati koje saborske zastupnice najviše vrijeđaju", poručila je.

Ivana Kekin (Možemo!) iskoristila je premijerov termin iz jučerašnje rasprave pa istaknula da je jučer osjećala "susramlje" dok je gledala premijera koji se, kada se govori o umirovljenici koja živi sa 700 eura, u svojoj debeloj fotelji valja od smijeha. Vladajući su, dodala je, sveli Hrvatski sabor na nivo da se premijer smije Zekanovićevim dobacivanjima.

Kekin (Možemo!): Osjećala sam susramlje dok je premijer pitao kakve on veze ima s Gospićem i Likom

"Osjećala sam susramlje dok je premijer pitao kakve on veze ima s Gospićem i Likom, osjećala sam duboko susramlje dok je poručivao građanima Like koji žive nekoliko kilometara od otpada da se nisu ni prehladili i dok im bahato iz zagrebačke fotelje poručuje da im nije ništa. Osjećala sam susramlje kada nije znao odgovoriti zašto je smijenio Andriju Mikulića, dok je tvrdio da on za ništa nije kriv i ništa nije znao”, izjavila je.

Ustvrdila je da je premijer, osim oporbe ponižavao i svoje koalicijske partnere i saborske zastupnike, koji su onda po njegovu naređenju isto tako ponižavali. "To je poput nasilnika u razredu, imate jednog pa se to onda spušta na niže razine koji nastavljaju maltretirati, a istodobno najviše maltretiraju i rugaju se građanima”, poručila je Kekin.

Zvonimir Troskot (Most) istaknuo je da je njegova stranka postavljala pitanja 18 mjeseci na koje ni jučer nisu dobili odgovore.

Troskot (Most): Nakon 18 mjeseci postavljanja pitanja ni jučer nismo dobili odgovore

"U izlaganjima Plenkovića i Hajdaša Dončića nije bilo ni spomena o Lici iako je glavni državni odvjetnik rekao da je došlo do jedne od najgorih ugroza nacionalne sigurnosti. Javnost ne zanimaju ni Slavica ni Marica niti vicevi koji su se pričali u raspravi nego ih zanima kako se dogodio taj bioteroristički čin i koje su sve institucije bile involvirane u toj najvećoj unutarnjoj agresiji nad našim stanovništvom od Domovinskog rata i brine ih banaliziranje te situacije", upozorio je.

Ključno je, dodaje, pitanje koja je uloga Vlade, zašto su se mijenjali zakoni, koja je povezanost HGK s ministarstvima, prvenstveno, Ministarstvom zaštite okoliša, Carinske uprave i ostalih institucija, kao i lokalne razine. Naveo je i da nisu dobili odgovor ni na pitanje kako će se raditi sanacija podzemnih voda i zašto se onečišćivači, na čije članove uprave je proširena optužnica, pojavljuju kao sanatori, ali ni zašto se Andrija Mikulić i Paško Dodić pojavljuju u HDZ-ovim promotivnim spotovima.

Anki Mrak Taritaš (GLAS) rekla je da se kod Plenkovića, nakon što je deset godina premijer, osjetila strašna nervoza, pogotovo kod pitanja tko, što i kada je znao.

Nismo dobili odgovor zašto je Andrija Mikulić smijenjen nekoliko sati prije nego što je uhićen, naglasila je. Ocijenila je da je Plenković, osim svoje uobičajene bahatosti, pokazao još jednu karakteristiku - njemu je za sve uvijek kriv netko drugi.