Optimisti: Dva mjeseca i 300 umrlih. Ali crni scenarij plaši...

Hrvatska se može izvući iz pandemije s minimalnim brojem žrtava ako se građani budu savršeno striktno pridržavali karantene i izolacije. Budemo li doista uspješni u tome, nakon 38 dana izolacije mogli bismo zaključiti da dobijamo bitku protiv nevidljivog neprijatelja. No, to je optimistični scenarij i on je izgledan tek ako u sljedećih sedam dana bude 500 ili manje zaraženih. To znači da prestaje eksponencijalni rast.

Ali jučerašnje brojke ne nude puno argumenata za optimiste. U samo 24 sata u Hrvatskoj je broj zaraženih skočio za golemih 78 oboljelih, ukupno ih je već 206, u Vinogradskoj bolnici su liječnici operirali zaraženog pacijenta koji im je zatajio da je pozitivan, policija po Zagrebu upozorava neodgovorne građane da idu kući i ne druže se na ulicama, zatvorena su četiri kafića potpuno sumanutih vlasnika koji su ih držali otvorenima, tramvaji u Zagrebu ne voze, prekida se veza s otocima, međugradski promet se prekida kao i promet s otocima...

Ministri zdravstva i unutrašnjih poslova na svojim konferencijama za medije ne skrivaju čuđenje, ogorčenje ponašanjem neodgovornih građana. Posve je jasno da upravo zbog takvih situacija u Hrvatskoj postaje sve gore. Ohrabrujuće je, doduše, da je zasad na respiratoru tek troje oboljelih, ali- kako kaže dr. Alemka Markotić, već ima mogućih kandidata za jedinicu intenzivne njege.

Ministar Božinović je pojasnio i da će se zagrebački autobusi dezinficirati i u njih će moći ući samo oni koji su nužni da život funkcionira. - Podijelit ćemo im iskaznice civilne zaštite- pojasnio je, najavivši da policija ima instrumenata da uvede reda tamo gdje se građani ponašaju posve neshvatljivo: - Imamo slučaj na jednom otoku da je jedan građanin napao policajca nakon upozorenja. E pa to nećemo dopustiti! Svi moraju shvatiti da ovo nisu redovne okolnosti. Što Hrvatsku čeka u sljedećim tjednima i mjesecima?

Jedna procjena, ona optimističnija, kaže da će sve ovo potrajati dva mjeseca, da će od virusa ili posljedica koje taj virus izaziva umrijeti 300 ljudi. Druga, ona mnogo pesimističnija, govori o pandemiji koja traje 18 mjeseci. I o 8.000 ljudi koji će umrijeti od bolesti izazvanih virusom ili zbog posljedica što će ih taj virus imati po zdravstveni sustav i njegov kolapsom.

No, liječnici, epidemiolozi, infektolozi, matematičari i znansvenici koje smo kontaktirali slažu se apsolutno u jednom:

- I najbolji i najgori scenarij ove pandemije ovise samo o jednom ključnom faktoru - provođenju mjera karantene, samoizolacije, higijene i opreza. Ako nema kontakta ljudi s ljudima i ljudi sa površinama ili predmetima na kojima virus živi do devet dana, zaraza će se prestati širiti, a onda i ugasiti, kao u Kini. Vrlo jednostavno.

Tako su nam, gotovo jednoglasno, objasnili svi stručnjaci s kojima smo komunicirali oko projekcija koje nude optimizam ili, pak, onih koje upućuju na to da nas čeka još dugotrajna i mučna borba protiv nevidljivog neprijatelja.

Matematičar Toni Milun egzaktno je izračunao, uspoređujući brojke i ekstrapolirajući trendove za niz država, da će broj zaraženih još neko vrijeme rasti eksponencijalno.

- To se ne može izbjeći. Ako se budemo odgovorno ponašali, izbjegavali socijalne kontakte, ako uspijemo sumnjive stavljati u samoizolaciju i provodili ostale mjere, onda bi taj rast trebao usporiti i zadnjih tjedan dana ožujka ne bi trebao biti eksponencijalan. U travnju bi mogli doći do smanjenja broja novozaraženih. Nadajmo se da ćemo za sljedeći tjeda dana imati manje od tisuću zaraženih. Možda 800. Možda manje.

Znanost daje odgovore

Recimo 500. To je optimistična prognoza. A onda u zadnjim danima ožujka slijedi linearni rast, recimo 1000, 1200. I onda bi sa svakim danom trebao uslijediti sve manji broj novooboljelih. Tu ide usporavanje.

Najgori scenarij podrazumijeva eksponencijalni rast do daljenjega, ali u tom slučaju bolnički kapaciteti više neće moći izdržati.

Taj je scenarij opisao dr. Boris Podobnik sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, fizičar, ali i znanstvenik koji se bavio teorijama migracija, igara, interdisciplinarnim znanostima koje proučavaju i širenje pandemija:

- Dakle, dokle god je broj pacijenata nešto manji od kritične vrijednosti od 12,000 zaraženih, zdravstveni sustav bi možda i mogao funkcionirati pod uvjetom da je savršen, piše Podobnik. Ali, ako je broj zaraženih u nekom trenutku veći od 12.000, svi kritični novopristigli pacijenti bi jednostavno umirali jer bi svi respiratorni uređaji već bili zauzeti (imajući na umu da bolest može potrajati i do šest tjedana, a Hrvatska ima 800 respiratora).Ovaj broj od 12.000 zaraženih je na neki način granica između dviju faza, jedne u kojoj zdravstveni sustav funkcionira i one druge. Možemo li očekivati da će u nekom trenutku u Hrvatskoj biti zaraženo više od 12,000 stanovnika? Vrlo vjerojatno, po više puta spomenutom svjetskom ekspertu za viruse MarcLipsitchu s Harvarda, koji prognozira da će od 40 do 70 posto svjetske populacije biti zaraženo s COVID-19.

Može se - smatra on - očekivati da bi,bez uvođenja radikalnih restrikcija na promet i gospodarstvo,broj zaraženih korona virusom bio čak puno veći nego u slučaju gripe.

- Kao što sam rekao, gornja granica od nekih 12-000 oboljelih je kritična vrijednost do koje bi zdravstveni sustav mogao funkcionirati kad bi država bila savršena, a medicinsko osoblje sve superman do supermana koji ne obolijevaju, nemaju obitelji, nikad nisu premoreni, imamo dovoljan broj epidemiologa i brzo smo u stanju seliti pacijente iz Istre u Slavoniju ili obratno. A jesmo li baš tako dobro organizirani? Vjerojatno nismo i baš zato kritična vrijednost od 12.000 zaraženih je nerealna vrijednost. Sustav bi vjerojatno počeo pucati već kod približno 1.000 do 2.000 pacijenata, a moguće da bi se potpuno urušio već kod nekoliko tisuća zaraženih, možda 4.000 do 5.000.

- Uz obolijevanje medicinskog osoblja dodatni problem kod COVID-19 pandemije je i taj što bi s približavanjem kritičnoj vrijednosti neki pojedinci koji boluju od drugih, možda manje ozbiljnih bolesti bili ugroženi jer bi ih bolnice odbijale primiti zbog fokusiranosti na pacijente zaražene koronavirusom. Jedan kirurg onkolog mi je rekao kako su još prije nekoliko tjedana naše bolnice odlučile prolongirati manje hitne operacije za neka bolja vremena jer su kreveti rezervirani za pacijente zaražene virusom COVID-19.

- Bolje nam je paziti se ovih mjesec dva, kako u idućim tjednima ne bi umrali,i to ne samo od virusa COVID-19, već možda i od neke manje opasne bolesti, bezazlene kad zdravstveni sustav funkcionira, ali ne i onda kad je rat ili panika u vremenu pandemije- kaže Podobnik.

- Dakle,ako ne bismo sada poduzimali restriktivne mjere, postotak oboljelih od COVID-19 mogao bi se popeti i na 10 posto (kao u slučajevima teške gripe), što znači da bi u Hrvatskoj oboljelo oko 400.000 ljudi! Prema dosadašnjim procjenama u tom slučaju bi 80.000 pacijenata trebalo bolničko liječenje, a spomenimo, raspolažemo sa 14.460 kreveta.Pored toga 2.000 pacijenata trebalo bi respiratore kojih u našim bolnicam nema ni 800 (preciznije- 711)! Dakle, gotovo svi od 24.000 zaraženih bi umrli. A ne zaboravimo, kad se sustav približava točki puknuća--- kritičnoj točki---stradale bi i trudnice i mnogi oboljeli od drugih bolesti koji bi inače lako preživjeli da sustav funkcionira. Koliko njih? Ne znam, ali ovo je logična slika.

No, napominje Podobnik, da tu apokaliptičnu sliku spriječimo, nužne su radikalne mjere, ne samo u prometu i gospodarstvu.

Još premalo znamo

- Najgore procjene, one da će pandemija trajati 18 mjeseci, mogu se čuti širom svijeta. Eto, i Trump se sad sprema na to. Dok se cijela populacija ne prokuži ili dok se ne dođe do razine da veliki broj ljudi koji dođu u kontakt s virusom ima razvijena protutijela, imat ćemo mogućnost širenja infekcije, kaže za 24sata prof.dr. Dragan Primorac koji je nedavno objavio i članak o virusu COVID-19. Ne želi prognozirati koliko će on trajati u Hrvatskoj jer to, kako kaže, ne može nitko predvidjeti. Baš kao što ni nitko od znanstvenika u laboratoriju koji istražuju virus još uvijek ne znaju umire li virus na temperaturi od 28, 30 stupnjeva Celzijevih. Sigurno je samo da umire na plus 50. Ističe da je važno shvatiti da će virus stati onda kada se dovoljno ljudi inficira i kada stvorimo protutijela.

Što se tiče prognoza za Hrvatsku, on misli da broj mrtvih ne bi trebao biti visok jer smo se pripremili, imamo respiratore za razliku od Italije koja je bila potpuno nepripremljena pa dolazi do sloma zdravstvenog sustava. No, ni Amerika nije spremna, a tamo je temeljni problem što nema javno zdravstvo.

- U Kini je zaraženo više od 80.000 ljudi, a umrlo je 3259. U Italiji je zaraženih 47 tisuća, a umrlo je njih 4 tisuće jer dolazi do sloma sustava. Treba testirati što više ljudi jer su neka znanstvena istraživanja došla do podatka da ih 85 posto neće primjetiti da imaju virus, ali će ga prenositi- govori nam naš sugovornik.

Što se tiče najgoreg i najboljeg scenarija za Hrvatsku, nitko se od naših sugovornika o tome nije usudio govoriti imenom i prezimenom. Svatko od njih ima svoje projekcije, neke se podudaraju, neke ne, ali čini se kako je najgora prognoza ta da će virus u Hrvatskoj usmrtiti 8.000 ljudi te da će trajati godinu i pol.

• Tu treba uzeti u obzir da će mnogi umrijeti jer više nema operacija, liječenja tumora…. Naime, smrtnost paralize zdravstvenog sustava računa se puta pet- govori nam naš sugovornik. S druge strane najoptimističnija projekcija je da će epidemija u Hrvatskoj usmrtiti 300 ljudi te da će trajati do ljeta, možda dva mjeseca.

No, nitko to ne želi službeno reći.

Liječnik i bivši ministar zdravstva Andrija Hebrang čuvajući unučiće blizance od četiri godine u svom domu, prati sve aktualnosti oko korona virusa i kaže:

- Ministar Beroš nam je kao dar sa neba. U ovim trenucima nismo mogli imati boljeg čovjeka da vodi zdravstveni sustav. Toliko je razuman, konzultira se sa strukom, komunikacijski je perfektan...

Što se samog virusa tiče, previše je, dodaje, nepoznanica da bi bilo tko mogao predvidjeti kako će se situacija razvijati.

Previše nepoznanica

- Znamo da je jako viralan jer se lako prenosi, da je termolabilan, ali ga ima u zemljama gdje je već vrućina pa ga ni toplina očito ne ubija. Po mojoj slobodnoj procjeni, za koju nema nikakvih dokaza, njegova uzlazna putanja ići će još pet do šest mjeseci, a onda će polako sam iščezavati. Slično su se ponašali virusi koji su u svjetskoj povjesti izazivali pandemije ovakvog tipa. Virus će se na kraju vjerojatno zadržati u nosiocima pa će se i dalje pojavljivati, ali ne u ovakvim razmjerima – smatra Hebrang. S obzirom na to kako se naš zdravstveni sustav pripremio i priprema za daljnju borbu s virusom, vjeruje da nećemo imati talijanski slučaj.

- Što se tiče zdravstvenog sektora, siguran sam da ćemo izdržati. Sustav je pokazao visoku stručnost i spremnost, zbog čega vjerujem da će se postotak smrtnosti u Hrvatskoj zadržati na najnižim granama. Ali gospodarske posljedice bit će katastrofalne i trajat će godinama. Oporavak će vjerujem doživjeti ovi mališani koji sada trčkaraju oko nas – kaže nam Hebrang. Ipak uviđa i moguće propuste od strane nadležnih i odgovornih.

- Mislim da je i Hrvatska trebala odmah zatvoriti granice a ostaviti samo hitan koridor za kamione odnosno transport roba koji bi se nadzirao – dodaje Hebrang. Kaže nam kako ima prijatelja koji svakodnevno putuje na relaciji Budimpešta – Zagreb i nitko ga niti jednom na granici nije zaustavio.

- Nikada u životu nisam gledao ovakav Zagreb. Jučer sam se prošetap praznim Kvatrićem. Tržnica pusta, u okolnim ulicama sve zatvoreno. Poput grada duhova. Podsjetilo me na film 'The Day After' – kaže Hebrang te zaključuje, nimalo utješno:

- Ovo je treći veliki ekonomski udar na Hrvatsku. Prvi je bio Domovinski rat, drugo gospodarska kriza 2009., a od ovoga se generacije neće oporaviti.