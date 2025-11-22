Osječki 'Unikom' spreman je za zimsko održavanje kolnika

Zimska služba osječke komunalne tvrtke "Unikom" spremna je za zimsko održavanje kolnika, pješačkih staza i nogostupa, a iako je, nakon dugo godina, snijeg pao već u studenom, trenutna količina snijega još uvijek ne zahtijeva čišćenje s ralicama, izvijestila je u subotu uprava tvrtke.

Direktor "Unikoma" Igor Pandžić izjavio je novinarima kako se zimska služba sastoji od dvije ekipe, od kojih je prva zadužena za bacanje soli i čišćenje ralicama oko 180 kilometara kolnika, a druga za iste aktivnosti na oko 90 kilometara nogostupa i pješačkih staza, koje su u javnom ili gradskom vlasništvu.

Izvijestio je kako su djelatnici tvrtke od noćas krenuli posipati sol na nadvožnjake, podvožnjake i kružne tokove, koji su potencijalno najopasnija mjesta za vozače i pješake, dok su od jutros počeli sa soljenjem kolnika, koristeći 14 kamiona s rasipačem.

Trenutno još ne čistimo s ralicama jer se snijeg, s obzirom na još uvijek povoljnu temperaturu, pretvara u vodu, ali ako temperatura bude išla prema "minusu", tada će snijeg više i ostajati na kolniku, ako bude padao. Tada ćemo i krenuti s ralicama, ako bude trebalo, ali trenutna količina snijega to ne zahtijeva, pojasnio je Pandžić.

Ističe kako je ovo prvi put nakon dugo godina da je snijeg pao već u studenom te da su djelatnici zimske službe trenutno u drugom stupnju pripravnosti, kada su temperature od +4 do -3 stupnja, kada se događaju manje oborine i zaleđivanje kolnika. Dodaje kako se, zbog sigurnosti građana, tijekom cijele zime baca sol na kolnike i pješačke staze, čak i ako nema snijega.

Treći stupanj pripravnosti nastupa kad padnu veće količine snijega, i tada sve ekipe izlaze na intervenciju, a zimska služba spremna je za svoje aktivnosti, koje su propisane zakonskim rokovima, od 15. studenog do 15. travnja, kazao je direktor Pandžić.