Očajni otac brani sina ministra: 'Pola Brača ima više nego on!'

Svakome se može dogoditi propust, veliki postotak zgrada nije ucrtan u katastru, ljudi kad sagrade kuću jednostavno zaborave to odraditi. Lovre je inače pedantan i pazi na sve detalje tako da me čudi kako je on to propustio napraviti. Ali da ne bi bilo zabune, obiteljsku kuću koju sada iznajmljuje, izgradio je još dok se nije bavio politikom, za obje kuće ima građevinske i uporabne dozvole i sve što navodi u imovinskoj kartici je njegovo od 2005., kada je prvi put izabran za općinskog načelnika. Da je nešto htio skrivati, ne bi to uredno prijavljivao u svim imovinskim karticama, sa točnom adresom, vrijednošću, rekao je otac ministra Lovre Kuščevića, umirovljenik iz Nerežišća s otoka Brača Nenad Kuščević.

Podsjetimo, ministar Kuščević posjeduje nekoliko nekretnina, a dvije od njih nisu uopće upisane u katastar. Obje su upisane kao pašnjak. Od jedne "livade" ljeti zaradi od najma 16.391 kunu tjedno, kako piše Booking. Druga se nalazi par metara dalje, nije ni u građevinskom području, a nadstrešnica od 40 kvadrata je veća od dozvoljenog, a ministar ju je podigao nelegalno.

Foto: booking.com

- Moje životno iskustvo mi govori kako moj sin smeta određenim ljudima koji ga žele na svaki način kompromitirati, a u nedostatku ozbiljnih optužbi pokušavaju smisliti aferu tamo gdje je nema. To su mu radili i dok je bio načelnik, po istim ovim temama, ali evo Bogu hvala, nikada ga niti jedna pravosudna institucija nije osudila za kršenje zakona. Ako je počinio prekršaj biti će kažnjen, a to treba prepustiti prekršajnom sudu, a ne nikako linču medija i javnosti - ističe otac Nenad.

Dodaje kako njegov Lovre ne bi ništa skrivao te da je to apsurdno. Posebice zato što je radio na povezivanju zemljišnih knjiga i katastara u Ministarstvu graditeljstva. Tvrdi kako bi "taj posao sigurno bio ozbiljno pokrenut", da Lovro nije otišao s pozicije.

- Kod nas na Braču to je dosta veliki problem, čak i kad pokrenete postupak čekate jako dugo da dođete na red i da se papiri srede - ministra brani njegov otac Nenad.

'Polovica Bračana ima više nekretnina od njega!'

Za ministra Kuščevića mnogi tvrde kako je najimućniji ministar u vladi Andreja Plenkovića, a svoj imetak koji je naveden u imovinskoj kartici stekao je nasljedstvom, vlastitim radom i radom svoje obitelji otkriva nam njegov otac.

- Sve što imamo stekli smo svojim radom. Ma o kojoj to imovini mi pričamo, čovjek od 44 godine, fakultetski obrazovan, radi od studentskih dana, imao je privatnu tvrtku, tri mandata je odradio kao općinski načelnik, tri puta imenovan za ministra, njegova supruga je prije iznajmljivanja radila, a sada pristojno zarađuje od turizma, dobila je u nasljedstvo stan u Splitu koji su prodali za vratiti kredit za gradnju kuće. I to da bi sad imao obiteljsku kuću iz koje iseljava svako ljeto jer je preko ljeta iznajmljuje, a za to vrijeme boravi u maloj prizemnici od 60-ak m2, i sve to u sredini u kojoj stambene nekretnine ne premašuju 1.000 € po m2. Pa polovica Bračanina imaju više nekretnina od njega!? - ističe otac Nenad.

Prodavao čarape i donje rublje

- Lovre je oduvijek bio spretan u poslu. Za vrijeme studija na splitskom je pazaru imao štand za prodaju čarapa i donjeg rublja, čak je i mlađeg brata Branimira pozvao da mu pomaže. Ne samo da mu nismo morali slati novac, nego je i automobil kupio od zarade. Ljeti je znao uzeti 10-ak litara maslinovog ulja, nabrati Gospine trave, i kasnije bi to prepakirao u manje bočice i prodavao strancima kao domaće ulje za sunčanje. Prodavao je i sokove, povezivao ljude koji su željeli prodavati ili kupiti nekretnine, pisao žalbe i molbe, radio na montažama namještaja preko Student servisa - ispričao je Nenad Kuščević te dodao kako je njegov sin Lovro sav svoj novac, uz dio koji je osigurao kreditom, investirao u trgovinu namještaja u Supetru.

- Uvijek mi je predbacivao da razmišljam ''socijalistički'' da nikad ne idem u dug i u kredit, a on se odlučio na rizik. Iznajmio je prostor u Supetru, kasnije ga je i otkupio, a kad su cijene nekretnina porasle, dobro ga je prodao, što mu je i omogućilo da dovrši obiteljsku kuću na terenu – pašnjaku, koji je sad meta raznih špekulacija i prozivki. Naravno, završetku kuće doprinijelo je i nasljedstvo njegove supruge. Ja mu se ne miješam u financije, ali koliko znam to mu je bio najbolji poslovni potez – kaže ponosni otac i dodaje kako njegova obitelj nikad nije trčala za novcem, ali su uvijek pametno upravljali onim što su zarađivali.

'Sve radi u dobroj namjeri'

- Vjerujem da sve što radi radi u dobroj namjeri, jasno da kao i svaki čovjek može pogriješiti. Volio bih da svi koji donose svoj sud o nečijem radu, bilo ministara, bilo Vlade, pogledaju istini u oči. Dovoljno je pogledati gdje smo bili prije njih, a gdje smo sada, koliki je bio vanjski dug, koliko prosječna plaća, koliki BDP, kolike mirovine, kreditni rejting i slično. Stvari treba sagledavati realno i zaključke donositi na temelju objektivnih pokazatelja a ne na temelju političkih i osobnih preferencija - zaključio je Nenad Kuščević.