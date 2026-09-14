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PORAST CIJENE NA TRŽIŠTU

Otkazan sastanak o Hormuzu: Nafta skočila iznad 109 dolara

Piše HINA,
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Otkazan sastanak o Hormuzu: Nafta skočila iznad 109 dolara
Foto: Kaja Kallas via X
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Zbog praznika u muslimanskom svijetu Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije objavila koliko je u petak stajao barel košarice nafte njezinih članica. U četvrtak bila je iznosila 114,89 dolara

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 109 dolara, uz odgođeni sastanak o upravljanju komercijalnim prometom kroz Hormuz i nagađanja o smanjenom saudijskom izvozu zbog oštećenog naftovoda. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 4,67 dolara višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna, od 109,28 dolara.

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Na američkom tržištu bio je skuplji za 4,18 dolara i stajao je 104,23 dolara. Na kraju prošlog tjedna raspoloženje na tržištu obilježila je vijest o sastanku ministara vanjskih poslova zemalja uz Perzijski zaljev o privremenom rješenju za tranzit komercijalnih brodova kroz Hormuz. Ministri bi se trebali sastati u ponedjeljak u Omanu, na inicijativu vlade u Maskatu koja želi osigurati potporu zemalja uz Perzijskom zaljevu za dogovor s Teheranom o Hormuzu, izvijestio je FT. U nedjelju omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi izvijestio je na X-u da je sastanak odgođen, "u interesu konsenzusa".

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Oman je i dalje spreman poticati dijalog koji podupire regionalnu stabilnost i dugoročnu suradnju, zaključio je šef omanske diplomacije. Tržišta je zabrinuo i val napada na saudijsku energetsku infrastrukturu. U petak Rijad je zbog napada dronova zatvorio naftovod, ali nije objavio pojedinosti o razmjerima štete ni koliko bi dugo trebao biti izvan funkcije. Zatvaranje tog naftovoda, koji pomaže Saudijskoj Arabiji da izbjegne Hormuški tjesnac i preusmjeri svoj izvoz kroz tjesnac Bab el-Mandeb, moglo bi dovesti do gubitka oko četiri posto svjetske opskrbe dnevno, upozorili su trgovci. Budući da je naftovod izvan funkcije, luka Janbu na Crvenom moru trenutno raspolaže zalihama za svega pet do sedam dana izvoza, rekla su tri izvora u energetskom sektoru.

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Jemenski pokret Ansar Allah uveo je pak blokadu saudijskih luka na Crvenom moru, a u petak njegove naoružane postrojbe stigle su do otoka Perim u tjesnacu Bab al-Mandab, rekla su za Reuters četiri neimenovana izvora iz vlade u Adenu.

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