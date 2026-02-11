Otkrili kome je Epstein pisao o 'videu s mučenjem'! S moćnim sultanom stalno pričao o seksu

Među desecima tisuća uznemirujućih datoteka koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa oko slučaja Epstein, jedna poruka posebno se isticala. "Gdje si? Jesi dobro? Svidio mi se video mučenja", stalo je u mailu kojeg je monstrum Jeffrey Epstein uputio jednom svojem prijatelju. Ali ime tog prijatelja bilo je redigirano, nije se znalo kome mail ide, nagađalo se kako je riječ o nekom moćnom političaru, glumcu, poduzetniku... Sad je otkriveno kako je poruka upućena jednom od najmoćnijih pojedinaca Bliskog istoka, sultanu Ahmedu bin Sulayemu, predsjedniku i glavnom izvršnom direktoru logističkog diva DP World.

On je jedan od šestorice čija su imena 'isplivala' u javnost ovog tjedna.

Foto: House Oversight Committee Democr

Javnost je za identitet bin Sulayema i ostale petorice saznala zahvaljujući naporima američkih kongresnika, demokrata Roa Khanne i republikanca Thomasa Massieja. Oni su izvršili pritisak na Ministarstvo pravosuđa da im omogući uvid u necenzurirane verzije dokumenata, pozivajući se na Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea. Nakon što su proveli samo dva sata pregledavajući golemu arhivu od tri milijuna spisa, identificirali su, kako tvrde, "šestoricu bogatih, moćnih muškaraca" čija su imena bila sakrivena "bez očitog razloga".

Važno je napomenuti kako nitko od njih šest, barem zasad, nije optužen. Sadržaj spomenutog videa do danas nije poznat javnosti niti su objavljeni detalji o tome što snimka prikazuje.

Khanna je njihove identitete pročitao u Zastupničkom domu, gdje su članovi Kongresa zaštićeni od tužbi za klevetu. Uz bin Sulayema, otkrivena su i imena milijardera i osnivača Victoria's Secreta Leslieja Wexnera, koji tvrdi da je raskinuo sve veze s Epsteinom 2007. godine, te talijanskog političara Nicola Caputa.

Iz Wexnerova tima su u prosincu, kad je njegovo ime 'isplivalo', kazali kako je on pomogao u istrazi, kako je surađivao i kako nije tema istrage.

Tu su i imena Salvatorea Nuare, Zuraba Mikeladzea i Leonica Leonova, za koje Guardian piše da se ne zna tko su i kakve su veze imali s Epsteinom.

Khanna je izjavio kako vjeruje da u dokumentima postoji još neobjavljenih identiteta te postavio pitanje kriterija prema kojima su pojedina imena prethodno bila redigirana.

Ghislaine Maxwell odbija odgovarati na pitanja na saslušanju u Kongresu

​- Ako smo pronašli šestoricu muškaraca koje su skrivali u dva sata, zamislite koliko ih još prikrivaju u ta tri milijuna spisa - kazao je Khanna, aludirajući da je FBI redigirao brojne dokumente i prije nego što ih je predao Ministarstvu.

Posebno šokantan detalj koji je isplivao na površinu jest e-mail koji je Epstein poslao bin Sulayemu 24. travnja 2009. godine. U to vrijeme, Epstein je služio osamnaestomjesečnu kaznu zatvora u Palm Beachu na Floridi zbog podvođenja maloljetnice, ali mu je bio dopušten izlazak radi posla. U poruci je napisao: "Gdje si? Jesi li dobro, sviđa mi se video mučenja".

Foto: House Oversight Committee Democr

Ova prepiska samo je djelić dugogodišnjeg odnosa dvojice muškaraca, koji su se poznavali najmanje od 2002. godine. Epstein je u jednom pismu iz 2010. opisao bin Sulayema kao "bliskog osobnog prijatelja" i jamčio za njegovu financijsku stabilnost. Njihova komunikacija, koja se nastavila više od desetljeća nakon Epsteinove presude, bila je ispunjena ne samo poslovnim dogovorima, već i izrazito osobnim, često vulgarnim i eksplicitnim porukama.

U jednom e-mailu iz 2015., koji je objavio Bloomberg, bin Sulayem se hvalio Epsteinu o seksualnom odnosu U drugim porukama slao mu je linkove na pornografske videozapise i prosljeđivao fotografije žena, pričali su 'najboljem seksu kojeg su vodili', maserkama...

Tko je Ahmed bin Sulayem?

Rođen u utjecajnoj emiratskoj obitelji, Sulayem se uzdigao do jedne od najmoćnijih figura u regiji.

Otac mu je bio savjetnik kraljevskoj obitelji Dubaija, a brat mu je predsjednik upravnog tijela Formule 1 i ostalih moto-sportova.

Otkad je 2007. preuzeo DP World kao predsjednik, tvrtka je postala jedan od najvećih svjetskih operatora luka.

DP World posjeduje i britansku brodarsku kompaniju P&O Ferries, koja je 2022. otpustila 800 pomoraca s samo 30 minuta najave. Taj potez je tadašnja konzervativna vlada oštro kritizirala – ministar prometa Grant Shapps nazvao ga je "sramotnim".

Sindikat radnika je u pismu Sulayemu otkaze opisao kao "bezobzirne i ispod svake pameti".

Godine 2008. fotografiran je s Donaldom Trumpom na gala večeri za predstavljanje Trumpova International Hotela & Towera u Dubaiju.

