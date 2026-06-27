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PROJEKT OD 3,2 MILIJUNA EURA

Otvoren je obnovljeni Trg hrvatskih branitelja u Garešnici, Medved najavio spomen sobu

Piše HINA,
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Otvoren je obnovljeni Trg hrvatskih branitelja u Garešnici, Medved najavio spomen sobu
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Obnovljeni Trg hrvatskih branitelja i Ulicu Vladimira Nazora, u čiju je rekonstrukciju uloženo 3,2 milijuna eura, u subotu je u Garešnici otvorio potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved

Otvorenje je upriličeno uoči Dana branitelja Grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica, koji se obilježava 28. lipnja, na obljetnicu osnutka prve borbene postrojbe na garešničkom području 1991. godine.

Medved je poručio da nema ljepšeg poklona od otvaranja obnovljenog trga uoči Dana branitelja te naglasio važnost zajedništva hrvatskih branitelja. "To zajedništvo je iznimno važno kako bismo istinu o stvaranju i obrani Hrvatske prenosili na generacije koje dolaze poslije nas," rekao je.

Najavio je da će u neposrednoj blizini trga uskoro biti otvorena spomen soba posvećena hrvatskim braniteljima, koja će, kako je rekao, čuvati istinu o Domovinskom ratu i omogućiti onima koji ne znaju da je spoznaju.

Gradonačelnik Josip Bilandžija rekao je da obnovljeni trg ne predstavlja samo ulaganje u infrastrukturu, nego i u kvalitetu života građana te u očuvanje zajedničkog identiteta.

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- Ovaj trg nije samo uređeni javni prostor, on je trajni podsjetnik na hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini svih hrvatskih branitelja - rekao je.

Posebnu simboliku nosi nova fontana s uklesanom porukom "Uvijek nek' te prati pogled moj", dok se na ulazu u trg nalazi natpis "Da se nikad ne zaboravi". Na trgu je još 1996. godine izgrađena fontana u spomen na 20 poginulih hrvatskih branitelja s područja Garešnice.

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Bilandžija je projekt vrijedan 3,2 milijuna eura ocijenio najzahtjevnijim dosad u Garešnici te zahvalio izvođačima radova, projektantima, stručnom nadzoru i gradskim službama, ali i građanima na strpljenju tijekom radova.

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Na svečanosti su, uz izaslanika predsjednika Republike brigadira Ivicu Pejakovića, bili i župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić, predsjednik Gradskog vijeća Željko Starčević te načelnici općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica Mato Tonković, Boro Bašljan i Ivan Marković. Trg i ulicu blagoslovio je garešnički župnik Dejan Tot.

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