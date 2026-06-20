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DUNAVSKI OTOK

Otvorena Vukovarska ada: Za sve kupače besplatan prijevoz

Piše HINA,
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Otvorena Vukovarska ada: Za sve kupače besplatan prijevoz
Vukovar: Gradonačelnik u obilasku Vukovarske Ade | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Grad Vukovar financira prijevoz čamcima do omiljenog dunavskog kupališta, a uvedena su i nova pravila za kampiranje.

Na Vukovarskoj adi, riječnom otoku usred Dunava u subotu je započela ovogodišnja sezona kupanja uz besplatan prijevoz čamcima koji je osigurao Grad Vukovar u suradnji s Športsko-ribolovnom udrugom (ŠRU) "Dunav" Vukovar. "Grad Vukovar u potpunosti financira prijevoz svih posjetitelja na Adu, a organizaciju prijevoza preuzela je Športsko-ribolovna udruga Dunav temeljem iskazanog javnog interesa. Željeli smo vratiti Adu građanima i osigurati da prijevoz bude besplatan za sve korisnike", rekao je zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac na konferenciji za novinare održanoj na Adi. Po njegovim riječima, svi posjetitelji koji žele koristiti prijevoz dobit će besplatnu člansku iskaznicu ŠRU "Dunav" te će kao pridruženi članovi moći neograničeno koristiti prijevoz tijekom sezone.

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Uoči početka otvorenja kupališne sezone na Adi su uređene plaže, očišćeni prolazi i kamperska mjesta, njih tridesetak. 

"Po prvi put uvodimo nešto više reda kada je riječ o kampiranju. Svi koji žele koristiti kamperski prostor morat će se prijaviti udruzi "Dunav". Želimo da prostor ostane uredan tijekom cijele sezone, ali i nakon njezina završetka", rekao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara Josip Paloš.

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Kupališna sezona službeno traje do 31. kolovoza, a ovisno o vremenskim prilikama i interesu građana postoji mogućnost njezina produženja, rečeno je.

Vukovarska ada, pjeskoviti otok usred Dunava omiljeno je prijeratno kupalište Vukovaraca, udaljeno svega pet minuta vožnje čamcem od Vukovara. Poput Šarenradske, i Vukovarska ada predmet je graničnog spora između Hrvatske i Srbije. Vukovarske gradske vlasti proljetos su upozorile kako se djelovanjem struja Dunava i taloženjem pijeska Vukovarska ada polako približava kopnu Srbije, pa bi se mogla i fizički spojiti sa susjednom državom.

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Gradonačelnik Marijan Pavliček tada je upozorio kako je riječ o velikom problemu ne samo za Vukovar nego i sigurnost Republike Hrvatske i Europske unije s obzirom kako su istočne granice Hrvatske ujedno i granice EU. 

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