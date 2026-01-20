Ovo je Nico Antic, dječak kojeg je u Sydneyju ugrizao morski pas: 'Spasili su ga prijatelji'

Bok, moje ime je Victor Piñeiro i bliski sam prijatelj obitelji Antic. Nažalost, njihovo voljeno dijete, Nico (12), u nedjelju je u luci Sydney napao morski pas i teško ga ozlijedio. Prikupljamo novac kako bismo pomogli obitelji Antic da pokrije nadolazeće troškove i povezane aranžmane tijekom ovog nevjerojatno teškog vremena.

Napisao je to prijatelj australske obitelji Antic na mreži GoFundMe gdje su ljudi diljem svijeta prikupili nešto više od 47.000 dolara od predviđenih 70.000.

Naime, taj 12-godišnjak je u nedjelju oko 16.20 sati po lokalnom vremenu skakao sa stijene visoke šest metara s dvojicom prijatelja. Čim je uskočio u more, za noge ga je ugrizao morski pas. Jedan od prijatelja dječaka skočio je za njim u more i odvukao ga, dok je drugi obojici pomogao da se uspnu na stijenu.

Prvi su do njih stigli policajci na gliseru i podvezali dječaku obje noge. Bio je bez svijesti i gubio puno krvi, piše australski 7News.

Dječaka su prevezli do vozila hitne pomoći gdje mu je dana transfuzija krvi. Prebacili su ga u Dječju bolnicu u Sydneyju u Randwicku.

Iako još nije utvrđeno o kojoj bi se vrsti moglo raditi, načelnik policije Novog Južnog Walesa Joseph McNulty pretpostavlja da bi to mogao biti morski pas bik. Zbog čestih napada na ljude, znanstvena zajednica smatra ga najopasnijom vrstom morskog psa.

McNulty je također rekao da su dječakovi prijatelji pokazali nevjerojatnu hrabrost.

- Pokazali su da su jako hrabri u tim okolnostima, to je i vrlo teška situacija za te dečke, ali pretpostavljam da je to prijateljstvo - rekao je načelnik policije.

U utorak je došlo do još jednog napada morskog psa, četvrtog u samo tri dana. Srećom, surfer je zadobio lakše ozljede, piše ABC.