Ovo je odvratno! Vance nazvao ubijenu ženu poremećenom ljevičarkom. Kaos na prosvjedu

Ulice Minneapolisa ponovno su gorjele prije svitanja.

Građani Minnesote okupili su se ispred Savezne zgrade Bishop Henry Whipple kako bi prosvjedovali zbog smrti 37-godišnje Renee Nicole Good, žene koju je prošlog tjedna ustrijelio agent američke imigracijske službe ICE. Skup je vrlo brzo prerastao u kaos, savezni agenti krenuli su prema prosvjednicima, a u zraku su završili dim i suzavac.

Na snimkama koje su preplavile društvene mreže vidi se kako agenti ulaze u masu i pokušavaju privesti jednog muškarca, dok okupljeni bježe. U jednom trenutku ispaljene su i paprene kuglice, a kasnije i plin, zbog čega su ljudi kašljali i tražili zrak.

– Ne znamo zašto su baš njega izdvojili. Sve je izgledalo mirno, a onda su se zaletjeli u gomilu – rekao je CNN-ov novinar Ryan Young, koji je svjedočio uhićenju.

'Izbacite ICE iz našeg grada'

Prosvjednici poručuju da više nemaju povjerenja u savezne službe i da se moraju štititi sami.

– Ne želimo da itko više umre ovdje. Moramo čuvati jedni druge – rekla je Beth Gendler iz Nacionalnog vijeća židovskih žena Minnesote, dodajući da okupljeni traže odlazak ICE-a iz grada.

– Što su duže ovdje s nama, to manje vremena provode loveći naše susjede – poručila je.

Foto: Mike Segar

Vance: 'Ispraznio je oružje u samoobrani'

Dok se na ulicama traži pravda, vrh američke vlasti stao je uz agenta. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance bez zadrške je branio potez ICE-a.

– Službenik je ispraznio svoje oružje u samoobrani – rekao je Vance, tvrdeći da 'drugi kutovi snimke pokazuju kako je žena udarila agenta automobilom dok je ubrzavala'.



– Mislite li da je ovaj službenik pogriješio braneći svoj život od poremećene ljevičarke koja ga je pokušala pregaziti? – napisao je Vance ranije na društvenim mrežama.

No gradske vlasti Minneapolisa osporavaju tu verziju događaja.

Trump: 'Ponašala se užasno'

U obranu agenta stao je i Donald Trump, koji je novinarima pustio snimku incidenta i inzistirao da dokazuje samoobranu.

– Ponašala se užasno. A onda ga je pregazila. Nije ga pokušala pregaziti. Pregazila ga je – rekao je Trump.

Iako novinari navode da se na snimci ne vidi da je agent doista udaren, Trump je ostao pri svome.

– To je užasan prizor. Grozno je to gledati. Mrzim to vidjeti – dodao je.

Što se vidi na snimci?

Videozapisi s mjesta događaja prikazuju tamnocrveni terenac koji stoji na cesti dok mu prilaze agenti. Jedan pokušava otvoriti vrata, drugi stoji ispred vozila. Auto se potom pomiče, pokušava skrenuti i tada agent puca tri puta. Vozilo se zabija u parkirani automobil.

Na dostupnim snimkama ne vidi se jasan kontakt između vozila i agenta, niti je vidljivo da je službenik ozlijeđen, iako je kasnije rečeno da je bio u bolnici i pušten kući.

Tko je bila Renee Good?

Renee Nicole Good živjela je u Minneapolisu, samo nekoliko ulica od mjesta gdje je ubijena. Bila je pjesnikinja i spisateljica, majka troje djece, a prijatelji i obitelj opisuju je kao iznimno blagu i empatičnu osobu.

– To je besmisleno. Vjerojatno je bila prestravljena – rekla je njezina majka Donna Ganger, dodavši da Renee 'nije imala veze s nasiljem'.

Na društvenim mrežama Renee se opisivala kao autorica, supruga i majka koja 'pokušava preživjeti Minneapolis'. Dobitnica je i nagrade za poeziju tijekom studija kreativnog pisanja.

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey incident je nazvao 'bezobzirnom upotrebom sile', dok Ministarstvo domovinske sigurnosti tvrdi da je riječ o nasilnoj izgrednici.