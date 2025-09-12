Ovo je puška kojom je ubijen Charlie Kirk. Na mecima našli čudne poruke: Možda je zamka!

Ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na kampusu Sveučilišta Utah Valley potreslo je Sjedinjene Američke Države, a dok traje intenzivna potjera za počiniteljem, istraga se usredotočila na ključne dokaze pronađene nedaleko od mjesta zločina. Stari model lovačke puške i meci s neobičnim porukama postali su središnji dio slagalice koju sastavljaju državne i savezne agencije u nadi da će identificirati i privesti pravdi osobu odgovornu za ono što su vlasti nazvale "ciljanim napadom" i "političkim atentatom".

Ovo je oružje atentatora na Charlieja Kirka

Nedugo nakon pucnjave, istražitelji su u šumovitom području, koje se poklapa s rutom bijega osumnjičenika, pronašli oružje za koje vjeruju da je korišteno u napadu. Riječ je o starijem, uvezenom modelu puške Mauser kalibra .30-06 s repetirnim zatvaračem (tzv. "bolt-action" puška), umotane u ručnik. Ovaj tip oružja zahtijeva ručno repetiranje nakon svakog ispaljenog metka, što ga čini sporijim od poluautomatskih pušaka, ali je poznat po svojoj preciznosti na velikim udaljenostima.

Foto: Wikipedia

Puška je pronađena s jednom ispaljenom čahurom koja se još uvijek nalazila u ležištu metka, dok su se u spremniku nalazila tri neispaljena metka. Oružje je odmah poslano na detaljnu forenzičku analizu u glavni laboratorij FBI-a u Quanticu u Virginiji.

Stručnjaci ondje pokušavaju pronaći latentne otiske prstiju i DNK tragove koji bi mogli pripadati ubojici.

Zagonetne poruke ugravirane na mecima

Najviše pažnje javnosti i istražitelja privukli su upravo neispaljeni meci pronađeni u pušci.

Prema informacijama koje su podijeljene među policijskim agencijama, na mecima su bile ugravirane riječi koje su dužnosnici opisali kao izraze "transrodne i antifašističke" ideologije.

Međutim, vlasti su pozvale na oprez, ističući kako još uvijek nije jasno značenje tih natpisa te istražuju mogućnost da su oni namjerno ostavljeni kako bi istragu usmjerili u pogrešnom smjeru. Visoki dužnosnik upozorio je da početni izvještaji u istragama koje se brzo razvijaju mogu sadržavati mješavinu točnih i netočnih informacija.

Dodatnu notu opreza unijela je i Udruga transrodnih novinara, koja je upozorila na korištenje termina "transrodna ideologija", navodeći da se radi o politički obojenom izrazu koji se često koristi u anti-trans porukama. Istražitelji su stoga suočeni s ključnim pitanjem: predstavljaju li ove poruke stvarni motiv ili su tek vješto postavljena lažna zastava?

Foto: Utah Department of Public Safety

Lov na ubojicu

Dok forenzičari analiziraju oružje, na terenu traje jedna od najvećih potjera posljednjih godina. FBI ponudio je nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije i uhićenja odgovorne osobe.

Vlasti su objavile nekoliko fotografija i videozapis "osobe od interesa", na kojima se vidi osoba za koju se vjeruje da je studentske dobi, odjevena u prepoznatljivu odjeću, uključujući tenisice marke Converse.

Primili 7000 dojava

Istražitelji su uspjeli rekonstruirati kretanje napadača. Osumnjičenik je na kampus stigao u 11:52, popeo se stepenicama na krov zgrade s koje je u 12:20 ispalio smrtonosni hitac. Nakon pucnjave, pretrčao je na drugu stranu zgrade, skočio s krova i pobjegao u obližnje naselje. Tijekom bijega ostavio je ključne tragove, uključujući otiske obuće i dlana, koji su sada predmet detaljne analize.

Guverner Utaha, Spencer Cox, izjavio je da su vlasti primile više od 7000 dojava, što je najveći broj digitalnih dojava od istrage bombaškog napada na Bostonskom maratonu 2013. godine.

Dok se lov na ubojicu nastavlja, ovaj slučaj ostaje mračan podsjetnik na rastuće političko nasilje u zemlji. Odgovori na pitanja o motivu i identitetu počinitelja možda se kriju upravo u pronađenoj pušci i zagonetnim porukama ugraviranim na njezinim mecima.

