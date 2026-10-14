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Ovo je službeni portret nove Trumpove veleposlanice. Fotka je stvarna: 'Što uradi, Barbera?'

Piše 24sata,
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Ovo je službeni portret nove Trumpove veleposlanice. Fotka je stvarna: 'Što uradi, Barbera?'
Foto: REUTERS/Evan Vucci, R. Barnes/Twitter, Canva
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Oni skloniji teorijama zavjere uvjereni su kako nije riječ o osobi, već o vanzemaljcu prerušenom u ženu...

Barbera Thornhill (78) dobila je važnu diplomatsku dužnost u američkoj administraciji, no pozornost javnosti ubrzo je preusmjerena na njezin. da budemo blagi, neobičan službeni portret. Fotografija je postala viralna, a društvene mreže preplavili su komentari, montaže i brojanje odrađenih plastičnih operacija...

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je Barberu H. Thornhill posebnom veleposlanicom za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima. Riječ je o dužnosti u američkom State Departmentu koja uključuje praćenje problema trgovine ljudima i sudjelovanje u oblikovanju američkih napora za njegovo suzbijanje diljem svijeta. Iako žena u tome gotovo nema nikavog iskustva.

Foto: R. Barnes/X

Thornhill je poslovna žena iz Los Angelesa, a Trump ju je za diplomatsku dužnost razmatrao i ranije. Još 2019. godine nominirana je za američku veleposlanicu u Singapuru, no ta je nominacija povučena nakon što je Joe Biden preuzeo predsjedničku dužnost.

Ovoga puta, međutim, njezino imenovanje nije ostalo u sjeni diplomatskih vijesti. Službena fotografija, koju je uz objavu o njezinu dolasku u State Department podijelio Riley Barnes, pomoćnik državnog tajnika za demokraciju, ljudska prava i rad, izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

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Portret je objavljen 13. listopada, a vrlo brzo počeo se širiti platformom X.

Umjesto rasprave o njezinim kvalifikacijama i planovima za borbu protiv trgovine ljudima, korisnici su se usredotočili na njezino lice i izrazito zategnut izgled. Mnogi su se zapitali je li fotografija autentična ili je digitalno obrađena, dok su drugi komentirali kako njezin izraz lica djeluje gotovo ukočeno. Oni skloniji teorijama zavjere uvjereni su kako nije riječ o osobi, već o vanzemaljcu prerušenom u ženu. Neki su uvjereni kako je reptilijanka...

- Što je uradila s licem? Ne razumijem što se ovdje događa - stoji u jednoj objavi koja je prikupila velik broj 'lajkova' na društvenim mrežama.

Odvjetnik Robert Barnes javno je upitao je li riječ o stvarnoj fotografiji, a slično pitanje postavio je i novinar Alan MacLeod

Njezin izgled dio je internetskih komentatora povezao s fenomenom poznatim kao Mar-a-Lago face. Tim se izrazom opisuje prepoznatljiva estetika koja se povezuje s nekim ženama iz Trumpova političkog i društvenog kruga, a obilježavaju je naglašeni obrazi, pune usne, zategnuta koža i dojam intenzivnih estetskih korekcija. Nema potvrde da je bila na plastičnim operacijama, ali treba li vam potvrda nakon ovih fotografija?

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Tko je Barbera Thornhill?

Barbera Thornhill nema nikakvo federalno iskustvo u diplomacji ni u borbi protiv trgovine ljudima, a njezin filantropski rad nije uključivao značajan angažman na tom području. Organizacija PACT istaknula je da ne posjeduje relevantno iskustvo u oblikovanju državne politike suzbijanja trgovine ljudima, što je ključno za tako osjetljivu međunarodnu dužnost. Prethodni veleposlanici na toj poziciji imali su konkretno iskustvo kao federalni tužitelji ili stručnjaci za trgovinu ljudima, dok je Thornhill prije svega poslovna žena iz područja dizajna interijera.

Prema medijskim izvještajima, bila je predsjednica tvrtke Impact Design, specijalizirane za poslovno uređenje interijera, a sudjelovala je i u različitim dobrotvornim aktivnostima na području Los Angelesa. Američki mediji je opisuju kao filantropkinju...

Navodila je i da je tijekom boravka u Indiji 1990-ih godina radila s Majkom Terezom. Obrazovala se na nekoliko američkih sveučilišta, među kojima su UCLA i George Washington sveučilište.

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Njezina nova dužnost odnosi se na jedno od ozbiljnijih međunarodnih pitanja: trgovinu ljudima, koja uključuje seksualno iskorištavanje, prisilni rad i druge oblike iskorištavanja ranjivih osoba. No, barem na početku njezina novog mandata, upravo je fotografija postala tema koja je zasjenila njezinu profesionalnu biografiju.

Thornhill se tako našla u središtu neobične internetske priče: imenovanje na važnu diplomatsku funkciju privuklo je pozornost, ali njezin portret postao je vijest za sebe. Naravno, donatorica je Trumpa...

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