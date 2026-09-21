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PREOKRET IZ S. ARABIJE

Padaju cijene nafte: Saudijska Arabija će prednjačiti u izvozu

Piše HINA,
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Padaju cijene nafte: Saudijska Arabija će prednjačiti u izvozu
Foto: Mohammed Aty
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Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je u petak barel košarice nafte njezinih članica u odnosu na četvrtak pojeftinio za 2,97 dolara i stajao je 116,23 dolara

Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar, uz nagovještaje blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će skupština UN‑a donijeti diplomatski napredak u okončavanju američko‑iranskog rata. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 3,16 dolara nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u petak, od 100,71 dolar. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 3,76 dolara i stajao je 96,54 dolara.

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Pozornost trgovaca zaokupili su u ponedjeljak politički signali pred ovotjednu Opću skupštinu Ujedinjenih naroda (UN) u New Yorku.

Iako su Iran i SAD u nedjelju razmijenili nove prijetnje, američki predsjednik Donald Trump kazao je da je otvoren za susret s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom, koji bi ovaj tjedan također trebao doputovati u New York na skupštinu UN‑a.

Čini se da cijene nafte padaju jer se investitori nadaju da bi se ovaj tjedan mogao otvoriti diplomatski put prema deeskalaciji američko-iranskog rata, nagađa Tim Waterer iz KCM Tradea.

Iran je posrednicima naveo svoje uvjete za ponovno pokretanje pregovora, izvijestila je Al Jazeera u subotu, prenoseći riječi tajnika iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsena Rezaeija.

Tržišta prate i saudijske isporuke nakon napada na naftovod Istok‑zapad kojim se nafta preusmjeravala prema Crvenom moru kako bi se izbjegao blokirani Hormuz.

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Rijad je zatvorio oštećeni naftovod, ne navodeći pojedinosti o razmjerima štete ni koliko bi dugo trebao biti izvan funkcije.

Pred kraj prošlog tjedna upućeni izvori rekli su da je Saudijska Arabija azijskim rafinerijama ponudila više nafte transferom s broda na brod uz omansku luku Sohar. To bi značilo da Rijad sada pokušava više nafte izvoziti kroz Hormuški tjesnac, koristeći se plovilima s isključenim transponderima, po uzoru na Ujedinjene Arapske Emirate i Irak, rekli su za Reuters neimenovani trgovci.

"Bliskoistočni naftni tokovi i dalje su iznenađujuće snažni usprkos poremećajima na saudijskom naftovodu Istok‑zapad", objavili su analitičari JP Morgana u petak.

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"Najznačajniji preokret došao je iz Saudijske Arabije", istaknuli su analitičari, navodeći da podaci sa satelitskih snimki upućuju na zaključak da je kraljevstvo kroz Hormuški tjesnac u proteklih šest dana u prosjeku isporučivalo 2,9 milijuna barela dnevno. Još u kolovozu dnevne pošiljke u prosjeku su iznosile tek 700 tisuća barela.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je u petak barel košarice nafte njezinih članica u odnosu na četvrtak pojeftinio za 2,97 dolara i stajao je 116,23 dolara.

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