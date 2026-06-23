PAKLENE VRUĆINE ZA VIKEND Najgore tek stiže: DHMZ upalio crveni alarm za dio zemlje!

Toplinski val ne popušta, a pred Hrvatskom su novi dani obilježeni visokim temperaturama. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, srijeda će donijeti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme u većem dijelu zemlje, uz najviše dnevne temperature između 30 i 35 °C.

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Tijekom noći i jutra prolazno će biti više oblaka, a ponegdje na zapadu zemlje mogući su i pljuskovi. Poslijepodne će se uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom pojaviti uglavnom na istoku zemlje i u Istri. Puhat će slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će prevladavati umjerena bura, podno Velebita i jaka, dok će poslijepodne zapuhati i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će se kretati od 16 do 21 °C, dok će na obali biti između 23 i 27 °C. Najviša dnevna temperatura dosezat će od 30 do 35 °C.

Foto: DHMZ

DHMZ je za srijedu zbog toplinskog vala izdao upozorenja za dio zemlje. Narančasti alarm, koji označava veliku opasnost od vrućine, na snazi je za riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Žuto upozorenje, odnosno potencijalno opasno vrijeme, izdano je za kninsku regiju. Uz to, zbog bure i pojačanog vjetra na snazi su žuta upozorenja za Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te područje sjeverne i srednje Dalmacije.

Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku dodatno će se pojačati krajem tjedna. Prema upozorenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda, već od petka dio zemlje ulazi u najviši stupanj opasnosti, a za riječku, splitsku i dubrovačku regiju proglašeno je crveno upozorenje zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje.

Foto: DHMZ

U srijedu će prevladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Tijekom noći i jutra uz prolazno više oblaka ponegdje na zapadu zemlje može pasti malo kiše, dok su poslijepodne uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku zemlje i u Istri. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 °C.

DHMZ je za srijedu izdao narančasto upozorenje za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, što označava veliku opasnost od toplinskog vala. Za kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje, odnosno umjerena opasnost.

Foto: DHMZ

Prema najnovijim prognozama, opasnost će se dodatno povećavati tijekom četvrtka i petka. Dok će kontinentalni dio zemlje uglavnom biti bez upozorenja ili uz umjerenu opasnost, na Jadranu će uvjeti postati znatno zahtjevniji. Za petak je za riječku, splitsku i dubrovačku regiju proglašeno crveno upozorenje, a ista situacija očekuje se i u subotu. U tim područjima meteorolozi upozoravaju na vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može imati ozbiljan utjecaj na zdravlje, osobito kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Istodobno će Zagreb i Karlovac u subotu biti pod narančastim upozorenjem, dok će Osijek, Gospić i Knin ostati u zoni umjerene ili velike opasnosti.

Izgledi vremena od četvrtka do subote donose nastavak stabilnog i sunčanog vremena. U četvrtak je tek uz poslijepodnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem jugu moguća mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Temperature će iz dana u dan rasti, osobito u unutrašnjosti, pa će mnogi krajevi tijekom vikenda bilježiti vrlo vruće dane i tople noći, posebno uz obalu, gdje će osjećaj sparine dodatno pojačavati nelagodu.