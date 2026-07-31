PANIKA ZBOG CEUTE Nijemci govore o zatvaranju, još jedna zemlja bi suspenziju Schengena

Nije dugo trebalo, nakon dramatičnih slika iz španjolske enklave u Ceuti, da vodeći njemački tabloid Bild postavi pitanje: "Dolaze li sada migranti iz Ceute k nama?".Pitanje koje odražava strah što se širi kontinentom nakon što je gotovo 50.000 ljudi u samo jednom danu prešlo granicu iz Maroka, izazvavši humanitarnu i političku krizu koja prijeti samim temeljima Europske unije. Reakcije su bile trenutačne i žestoke, a Italija je povukla najradikalniji potez, pozivima na suspenziju Španjolske iz Schengenskog prostora.

Hitno se mora razgovarati s Marokom, traži Günther Krings, zamjenik šefa parlamentarnog kluba vladajućih demokršćana. „Samo uz pomoć naših južnih susjeda možemo spriječiti veći juriš migranata na Europu“, prenosi DW.

A u petak popodne oglasio se i njemački kancelar Merz.

„Zaštita vanjskih granica Europske unije ključna je za borbu protiv nezakonitih migracija. Jasno očekujem od svih država članica EU-a da ispune tu obvezu. O tome smo u kontaktu sa španjolskom vladom.

Španjolska želi i mora što prije ponovno staviti situaciju u Ceuti pod nadzor. Stoga pozdravljam namjeru Španjolske da ilegalnim migrantima ne dopusti ulazak na europski kontinent. Od Maroka očekujemo da ih bez odgode ponovno primi. Dobro je što su Europska komisija i povjerenik Magnus Brunner obećali svoju potporu u tom pogledu. Uredba o vraćanju, usvojena u lipnju, sada se mora provesti bez odgode i u cijelosti.“

Pokretanje videa... VIDEO Migranti trče preko granice u Ceutu | Video: 24sata/Reuters

Oštra reakcija iz Rima

Talijanska vlada, predvođena premijerkom Giorgijom Meloni, nije skrivala svoj bijes. Prizore iz Ceute, gdje su tisuće ljudi, uključujući djecu, plivajući stizale na španjolski teritorij, nazvala je uistinu šokantnima.

​- Nećemo stajati po strani. Spremamo se djelovati, uključujući i izvanredne mjere poput suspenzije Schengenskog sporazuma sa Španjolskom - objavila je Meloni na društvenoj mreži X, poručivši kako nekontrolirana imigracija predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Njezin ministar vanjskih poslova Antonio Tajani bio je još izravniji, optuživši vladu u Madridu za poticanje krize. Prema njegovu mišljenju, odluka Španjolske da odobri državljanstvo za više od 500.000 neregularnih imigranata bila je "duboko pogrešna" i samo je ohrabrila krijumčare ljudima.

​- Zalažem se za zatvaranje Schengenskog prostora sa Španjolskom. Neregularna i nekontrolirana imigracija predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost - napisao je Tajani.

Potpredsjednik vlade Matteo Salvini otišao je i korak dalje, pozvavši na suspenziju cijelog Schengenskog sustava.

Finska podržala Italiju, jačaju se kontrole

Poziv iz Rima nije ostao usamljen. Najglasniju podršku pružila je Finska, čija je ministrica unutarnjih poslova Mari Rantanen izjavila kako bi sve članice EU trebale stati uz talijanski prijedlog.

Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Näin ei voi jatkua. Kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Melonin esitystä. Sellaiset maat jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä. — Mari Rantanen (@MariPSRantanen) July 31, 2026

​- Zemlje koje ne ispunjavaju svoju obvezu zaštite vanjske granice ne mogu biti članice Schengena. Španjolska je u potpunosti zakazala - poručila je Rantanen.

Domino-efekt osjetio se diljem Europe. Francuska je odmah reagirala najavom jačanja kontrola na svojoj granici sa Španjolskom. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez potvrdio je da je aktivirao i Snage za brzu intervenciju na granici. Slične poruke, iako umjerenije, stigle su i iz drugih zemalja. Švedski premijer Ulf Kristersson pozvao je Španjolsku da "brzo djeluje kako bi ponovno uspostavila kontrolu i ispunila svoje obveze". Nizozemski ministar unutarnjih poslova Tom Berendsen događaje u Ceuti nazvao je "zabrinjavajućima", dodavši kako očekuje da Madrid i Rabat poduzmu potrebne korake, prenosi Guardian.

Oglasila se i Ursula von der Leyen na Twitteru te je uključila Dubravku Šuicu u cijeli proces.

"Prizori koji stižu iz Ceute su neprihvatljivi. Ne možemo dopustiti da itko ulazi u našu Uniju bez poštivanja naših pravila.

Opasni prelasci moraju se smjesta zaustaviti. Krijumčarske mreže moraju se razbiti. A povratci moraju biti brzi, u skladu s onim što naša pravila dopuštaju.

Zadužila sam dvoje povjerenika da pruže podršku u uspostavljanju kontrole nad situacijom. Magnus Brunner već blisko surađuje sa Španjolskom i spreman je otputovati na kritične točke. On će raditi na dodatnoj operativnoj podršci Španjolskoj, uključujući i onu putem Frontexa. Dubravka Šuica je u kontaktu sa svojim marokanskim kolegom.

Uvjerena sam da će naše blisko partnerstvo s Marokom pomoći u ostvarivanju konkretnih rezultata."

The images coming from Ceuta are unacceptable.



We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.



Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.



I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

Madrid se brani i govori o napadu na suverenitet

Dok su se nizale optužbe, Španjolska se našla pod golemim pritiskom. Premijer Pedro Sánchez hitno je otputovao u Ceutu, grad od 85.000 stanovnika koji je preko noći primio više od polovice svog stanovništva u migrantima. Sánchez je situaciju opisao najoštrijim rječnikom.

​- Ovo je napad i kršenje španjolskog teritorijalnog suvereniteta. To je za svaku osudu i zaslužuje našu najoštriju reakciju - rekao je Sánchez nakon obilaska graničnog prijelaza Tarajal.

Najavio je korištenje "svih mehanizama i resursa koji su državi na raspolaganju" kako bi se situacija riješila i kako bi se "Ceuta hitno vratila normalnom životu". U enklavu su poslane dodatne vojne i policijske snage, a vlada je najavila uspostavu privremenog prihvatnog centra za registraciju i "ubrzano protjerivanje" onih bez prava na ostanak. Sánchez je objasnio da je masovni prelazak vjerojatno potaknut "sebičnim tumačenjem" nedavne presude španjolskog Vrhovnog suda koja je ograničila trenutno vraćanje migranata presretnutih na moru. Ta se interpretacija, rekao je, "proširila poput požara" mrežama krijumčara. Na diplomatskom planu, Madrid je oštro uzvratio Italiji. Ministar vanjskih poslova José Manuel Albares pozvao je talijanskog veleposlanika na razgovor, a izjave iz Rima nazvao je "neprimjerenima" i "stranačkom demagogijom".

Europska komisija je, s druge strane, javno podržala Španjolsku, potvrdivši da pomaže u zaštiti vanjske granice Europske unije.

Unutarnje kritike i ljudska tragedija

Osim vanjskog pritiska, Sánchezova vlada suočila se i sa žestokim kritikama kod kuće. Vođa oporbene Narodne stranke (PP), Alberto Núñez Feijóo, optužio je premijera za slabost i nedovoljnu reakciju, opisujući Ceutu kao "okupirani grad". Krajnje desna stranka Vox priljev migranata nazvala je "invazijom". U jeku političkih prepucavanja, u pozadini se odvijala i ljudska tragedija. Najmanje osamnaest osoba izgubilo je život utopivši se u pokušaju da plivanjem stignu do španjolske obale, a sudbina mnogih ostaje nepoznata.

*uz korištenje Ai-ja