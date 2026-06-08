Papa Lav saslušao žrtve zlostavljanja u Crkvi pa najavio obračun: 'Bit ćemo učinkovitiji'

Nakon što je gotovo sat vremena slušao šest žrtava seksualnog nasilja koje su počinili pripadnici klera, Lav XIV. ih je uvjerio u „svoju predanost tome da prijedlozi” sudionika tog susreta „postanu temelj za dodatne napore te da Crkva zaista može biti sigurno i duhovno zdravo mjesto", priopćio je Vatikan. U zrakoplovu na putu prema Španjolskoj, zemlji u kojoj je kler često kritiziran zbog nedostatka transparentnosti o ovoj temi, Lav XIV. već je spomenuo tu temu kao „ranu koja je i dalje otvorena”.

Obraćajući se španjolskim biskupima u ponedjeljak, zatražio je „istinu, pravdu i odštetu” te snažniju „prevenciju” te „pošasti”, prenosi France Presse.

Susret održan u ponedjeljak poslijepodne bio je obilježen kontroverzama jer su neke od glavnih udruga žrtava izrazile žaljenje što nisu bile pozvane.

"Radujemo se zbog žrtava koje su mogle biti s Papom, no smatramo da to ne odražava stvarnost te da, nažalost, Crkva u Španjolskoj nastavlja ušutkavati svoje žrtve", rekao je novinarima Juan Cuatrecasas, otac jedne od žrtava.

Prema riječima Cuatrecasasa, glasnogovornika organizacije 'Ukradeno djetinjstvo' (Infancia Robada), jedne od glavnih takvih udruga, Papa je primio isključivo žrtve uključene u programe koje je pokrenula sama Crkva.

„Isključivanje reprezentativnih skupina može stvoriti pogrešnu percepciju, ostaviti dojam da postoji opći konsenzus ili zadovoljstvo, što ne odgovara stvarnosti”, rekao je.

Prema izvješću španjolske pučke pravobraniteljice iz 2023. godine, procjenjuje se da je od 1940. bilo oko 200 tisuća maloljetnika koje je zlostavljao kler.

Vlada socijalističkog premijera Pedra Sancheza i Katolička crkva u Španjolskoj potpisale su u ožujku sporazum o obeštećenju žrtava, nakon godina oklijevanja i netransparentnosti crkvene hijerarhije.

Papa će svoj današnji program završiti u ponedjeljak navečer velikim okupljanjem na stadionu Santiago Bernabeu, legendarnom zdanju Real Madrida, pred oko 80 tisuća ljudi.

U utorak će otputovati u Barcelonu, pa zaključiti svoj posjet Španjolskoj na Kanarskim otocima.