Papamobil pape Franje postaje zdravstvena klinika za djecu Gaze​​​: 'Ispunit će novu misiju!'

Jedna od posljednjih želja pape Franje počinje se ostvarivati na ulicama Betlehema. Bijeli Mitsubishi, otvoreno vozilo koje je prije točno jedanaest godina, u svibnju 2014., prevozilo Svetog Oca kroz gomilu vjernika tijekom njegova povijesnog posjeta Svetoj Zemlji, više neće skupljati prašinu kao muzejski eksponat.

U dirljivom obratu koji spaja vjeru, humanost i hitnu medicinsku potrebu, Palestinci na okupiranoj Zapadnoj obali marljivo rade na preuređenju ovog simbola papinske prisutnosti. Njihov cilj je pretvoriti nekadašnji papamobil u potpuno opremljenu mobilnu kliniku koja će služiti najranjivijima – djeci Gaze. Projekt koji je papa Franjo osobno odobrio u svojim posljednjim mjesecima života sada nosi naziv "Vozilo nade", a njegova misija je pružiti medicinsku skrb onima kojima je ona nasilno oduzeta.

Foto: Mussa Qawasma

Ideja o transformaciji vozila rođena je u veljači ove godine, kada su Peter Brune, glavni tajnik Caritasa Švedske, i Anton Asfar iz Caritasa Jeruzalema razmišljali kako konkretno pomoći u katastrofalnoj situaciji. Vozilo je od Papina posjeta 2014. godine stajalo izloženo na javnom trgu u Betlehemu, služeći kao podsjetnik na sretnija vremena. No, s obzirom na eskalaciju sukoba i humanitarnu krizu, zaključili su da simbolika mora postati praksa.

- Papamobil je obnovljen i nadograđen kako bi ispunio novu misiju punu nade: pružiti medicinsku pomoć ozlijeđenoj i pothranjenoj djeci koja trenutno nemaju pristup nikakvoj zdravstvenoj skrbi - objasnio je Peter Brune.

Foto: Mussa Qawasma

Kada je švedski kardinal Anders Arborelius prenio ideju papi Franji, Sveti Otac je bez oklijevanja pristao. U pismu koje je uputio organizatorima, Papa je dao svoj puni blagoslov, naglašavajući kako je to najbolji mogući način da se iskoristi vozilo koje je nekoć služilo za pozdravljanje vjernika.

Transformacija vozila nije samo kozmetičke prirode. Unutrašnjost papamobila, gdje je nekoć sjedio poglavar Katoličke crkve, sada se oprema sofisticiranom medicinskom opremom nužnom za preživljavanje u ratnim uvjetima. Vozilo će imati vozača i stručni medicinski tim liječnika, organizacije koja ima dugogodišnje iskustvo rada na terenu.

Foto: Yosri Aljamal

Prema specifikacijama projekta, mobilna klinika bit će opremljena hladnjakom za čuvanje lijekova i cjepiva, zalihama kisika, setovima za šivanje rana, špricama, iglama te brzim testovima za dijagnostiku infekcija.

- Ovo je konkretna intervencija koja spašava živote u trenutku kada je zdravstveni sustav u Gazi gotovo potpuno kolabirao - istaknuo je Brune, dodajući kako je situacija na terenu očajna.

Foto: Mussa Qawasma

Medicinski timovi planiraju koristiti vozilo za dijagnostiku, preglede i liječenje djece u područjima gdje su bolnice uništene ili nedostupne. Simbolika je snažna – djeca će sjediti na mjestu gdje je sjedio Papa i primati pomoć.

- Djeca će sjediti na stolici Svetog Oca i bit će tretirana kao čuda, što ona i jesu. Ako ništa drugo, Papa je simbolično želio skrenuti pozornost na situaciju djece u Gazi - rekao je Brune za OSV News.