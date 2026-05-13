U BLIZINI BERLINA

Pedijatar u Njemačkoj optužen za 130 seksualnih prijestupa, dio zločina počinio u bolnici

Piše HINA,
Pedijatar u Njemačkoj optužen za 130 seksualnih prijestupa, dio zločina počinio u bolnici
Liječnik iz bolnice blizu Berlina tereti se za seksualno zlostavljanje i silovanje maloljetnika tijekom 12 godina. Većina kaznenih djela, tvrde tužitelji, počinjena je tijekom obavljanja liječničke dužnosti

Pedijatar u bolnici blizu Berlina optužen je za seksualne prijestupe u 130 slučajeva, uključujući seksualno zlostavljanje i silovanje djece, od kojih su se mnoga dogodila u bolnici, kazali su tužitelji u srijedu, javlja njemačka agencija dpa. „To uključuje, između ostalog, optužbe za teške oblike seksualnih napada na maloljetnike i silovanje“ koje se navodno događalo tijekom 12-godišnjeg razdoblja koje završava u studenom 2025., izjavilo je državno tužiteljstvo u Potsdamu. Pedijatar je u istražnom zatvoru od studenog, a tužitelji su kao razlog naveli rizik od ponavljanja kaznenog djela.

U siječnju je objavljeno da je liječnik navodno seksualno zlostavljao dijete na svom poslu  bolnici u Rathenowu, zapadno od Berlina.

Nakon pritužbe djetetove majke policija je izvela pretrese, a istražitelji su zaplijenili brojne uređaje za pohranu podataka.

Ured javnog tužitelja u Potsdamu je potom istraživao je li bilo drugih žrtava.

Do 130 prijestupa je navodno došlo između početka prosinca 2013. i studenog 2025., prema uredu tužitelja.

"Optuženog se tereti da je počinio većinu kaznenih djela tijekom obavljanja svojih profesionalnih zadaća", kazali su iz ureda.

