Penava: 'Kakva Afrika, Latinska Amerika, ovakve razmjere korupcije ne poznaje nitko'

Za aferu "Mreža" meritorno je to da se javnim novcem državnih tvrtki u kontinuitetu osiguravaju nastupi u medijima, što i nije novost jer smo slično imali za vrijeme korona krize, no ovaj je slučaj pokazao koliko je to svakodnevna pojava. Sav taj javni novac, naš novac, koristi se kako bi se u javnosti peglao lik i djelo Andreja Plenkovića kao predsjednika Vlade. Izjava Plenkovića o konsternaciji njega osobno i HDZ-a s ovim slučajem apsolutno je priča za naivce. Da se to dogodilo prvi put, mi bi bili konsternirani. I drugi i treći put bismo se čudili tome. Ali ovo je trideseti put da se nešto ovako događa, poručio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirajući aferu u kojoj je sudjelovao Jurica Lovrinčević kao savjetnik ministra gospodarstva Davora Filipovića.

Oboje su ekspresno isti dan nakon objave Nacionala izletjeli iz Vlade. Lovrinčević je, podsjetimo, lokalnoj zagrebačkoj televiziji Mreži TV nudio zakup oglasnog prostora od strane većeg broja državnih tvrtki i institucija, a zauzvrat tražio da mu se u povratnoj transakciji isplati polovica predviđenog novca. Drugim riječima, dao bi državni novac za oglašavanje, ali bi pola zapravo završilo u njegovu privatnu džepu. Nacional je objavio audio snimke razgovora Lovrinčevića i novinara Mreže, koji je sve snimio.

- Ovo nadilazi slučaj Fimi medija. Da je Plenković iskreno pošten čovjek, on bi nakon drugog ili trećeg ovakvog slučaja podnio ostavku - naglasio je Penava.

'Ovakve razmjere korupcije ne poznaje nitko'

Osvrnuo se i na drugi krak ove afere, a to je dio u kojem Lovrinčević, kao dio Vlade, a posredstvom istog novinara Mreže TV, daje informacije Mostovu Nikoli Grmoji oko afere plin za cent, za što se u cijeloj priči uhvatio premijer Plenković. Penava ističe kako ne treba ovu priču o lopovluku svoditi na tu stranu.

- Ovih dana svjedočimo jednom perfidnom pokušaju da se skrene s teme i da se nametne priča u javnosti na koji način su se dilale informacije, odnosno na koji način se njima trgovalo, a ne da se govori tko je krao javni novac i za koje namjene. Ovakvi razmjeri korupcije u svijetu nisu viđeni. Ovako se prati od odgovornosti i istodobno potkradati hrvatski narod, nanositi nam štetu, to u povijesti niti jedne zemlje nije viđeno. Kakva Latinska Amerika, kakva Afrika, ovakve razmjere korupcije ne poznaje nitko. Pokušaj skretanja priče, dijelom na kolege iz oporbe, ima nekih temelja. Bilo je tu narušenog političkog i moralnog integriteta nekih dijelova oporbenih stranaka, ali je ta priča marginalna u odnosu na ovaj lopovluk, potkradanje i propast hrvatske države - istaknuo je Penava.

Jedini izlaz iz ove situacije je, naglasio je, smjena Plenkovića s vlasti.

- Da smo smijenili Andreja Plenkovića u ovih godinu dana ne bi bilo afere Geodezija, u kojoj strepi od istrage europskoga javnog tužitelja, ne bi se dogodio bunt seljaka i afrička svinjska kuga u ovim razmjerima, ne bi imali rekordnu inflaciju zbog izvana diktiranog i nametnutog tempa uvođenja eura u najgorem mogućem trenutku, a na kraju krajeva ne bi se dogodila ni ova posljednja afera.

Pod ovim čovjekom Hrvatska je, prema Eurostatovim podacima, lider po depopulaciji ruralnog prostora. Na vrhu smo po korupciji. Hitno ovakvu vlast i ovakvog predsjednika Vlade treba smijeniti - poručuje predsjednik Domovinskog pokreta.

'Ne možemo biti na dubljem dnu'

Na opasku novinara kako je njegova današnja retorika drugačija od one jučerašnje njegova zamjenika Marija Radića, Penava poručuje kako je za njega marginalan ovaj dio oko Mosta.

- Oni su i dalje kokošari, ali ja u to neću ulaziti. Ovdje je odgovornost na prvom čovjeku, koji nas i sad preko svojih PR-ovaca pokušava uvjeriti da postoji linija zapovjedna odgovornost ministra koju mora snositi zbog svog savjetnika, a da ne postoji njegova kojem je 30 ministara smijenjeno, a velik dio njih spakirano u institucije - rekao je Penava.

Svi ministri, poručuje, sudjeluju u istom modelu dodjeli novca medijima.

- Ovo je način funkcioniranja države gdje se putem ministarstava, javnih institucija i tvrtki financiraju dijelovi medije da bi se stvarala pozitivna slika o sebi. Ovaj model je osmišljen još od Ive Sanadera - rekao je dodavši kako i Vukovar, na čijem je čelu, financira lokalne medije, ali ne guši one koji misle različito od njih.

Nasljeđe Andreja Plenkovića, naglašava, je razorenost čitavog sustava.

- Pomeli su ovaj sustav, moramo se uzdati u EPPO da bi provodio istrage u interesu građana, ne možemo biti na dubljem dnu nego što smo došli s Plenkovićem - istaknuo je Penava.

Podržat će inicijativu SDP-a za raspuštanje Sabora.