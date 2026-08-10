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37.000 TONA OTPADA

Troskot: 'Ignorirali su sva naša upozorenja o Gospiću. Ovo je za pad Vlade, ugrozili su građane'

Piše HINA,
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Troskot: 'Ignorirali su sva naša upozorenja o Gospiću. Ovo je za pad Vlade, ugrozili su građane'
Zagreb: Zvonimir Troskot o HEP-ovim donacijama prema općini Jelsa | Foto: Patrik Macek/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
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Poručio je kako Most neće dopustiti da se isti scenarij ponovi u Štikadi i zadarskom zaleđu, „gdje opasni otpad prijeti vodi, zdravlju ljudi i cijelom slivu Zrmanje“

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot prozvao je u ponedjeljak nadležne institucije da su deset mjeseci ignorirale Mostova upozorenje o Gospiću, gdje je otkriven ilegalni otpad, poručio da Most neće dopustiti isti scenarij u Zadarskoj županiji i da je ovo za pad Vlade.

 „Na opasni otpad u Gospiću upozoravali smo punih deset mjeseci, a tek prije nekoliko dana potvrđeno je ono na što smo cijelo vrijeme upozoravali“, rekao je Troskot na konferenciji za novinare u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.

Pozvao je na pad Vlade, optuživši je za odgovornost za ekološku katastrofu i ugrožavanje zdravlja građana. Kazao je da će se Predsjedništvo Mosta sastati tijekom dana te najavio da bi stranačka odluka mogla ići u tom smjeru.

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Tvrdi kako slučaj Štikade nije odvojen od ekološkog kriminala u Gospiću, nego predstavlja dio istog obrasca postupanja – povezane tvrtke, isti ili sličan otpad i višegodišnje izostajanje reakcije nadležnih institucija. 

 Iz Mosta navode kako se u neposrednoj blizini jezera Štikada nalazi velika količina sitno mljevenog plastičnog otpada, koji je teško identificirati i još teže ukloniti. Dodaju i kako je riječ o posebno osjetljivom području jer jezero Štikada, izravno i preko podzemnih voda, sudjeluje u opskrbi vodom Ličko-senjske i Zadarske županije te je povezano sa slivom rijeke Zrmanje.

Prema Troskotovim riječima, opasnost se ne odnosi samo na Štikadu. Isti ili sličan otpad odlagan je i na području Benkovca, a s njime se povezuju neke od tvrtki koje se spominju i u slučaju ilegalnog otpada u Gospiću. Time su potencijalno ugroženi benkovačko područje, Obrovac, zadarsko zaleđe i cijeli tok Zrmanje sve do njezina ušća u more, kazao je.

Naglasio je kako Štikada predstavlja svojevrsni pilot-projekt modela koji je poslije, prema njegovim riječima, primijenjen u Gospiću. Podsjetio je da je projekt na toj lokaciji dobivao potporu još 2017. godine, u vrijeme kada je Ličko-senjski župan bio današnji gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Troskot tvrdi da otpad nikada nije stvarno prerađivan jer za to nisu postojali odgovarajuća tehnologija ni kapaciteti, nego se godinama gomilao u neposrednoj blizini jezera.

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Zatražio je utvrđivanje odgovornosti svih koji su odobravali, omogućavali ili prešućivali dovoz i gomilanje otpada – od uključenih kompanija i prijevoznika do lokalne i regionalne vlasti, nadležnog ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Državnog inspektorata.

Poručio je da odgovornost mora obuhvatiti i najviše razine vlasti, uključujući ministricu Mariju Vučković i Fond za zaštitu okoliša, zbog izostanka pravodobnog postupanja i, kako tvrdi, obmanjivanja javnosti o stvarnim razmjerima opasnosti, priopćeno je iz stranke Most.

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