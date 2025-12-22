Obavijesti

News

Komentari 0
'MOJ GLAS, MOJ IZBOR'

Pet hrvatskih eurozastupnika glasovalo je protiv sigurnog i dostupnog pobačaja. Evo tko

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Pet hrvatskih eurozastupnika glasovalo je protiv sigurnog i dostupnog pobačaja. Evo tko

Riječ je o inicijativi „Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj“, koja je prikupila 1,21 milijun potpisa građana Europske unije, čime je Europska komisija obvezna očitovati se o prijedlogu

Europski parlament prošlog je tjedna dao zeleno svjetlo građanskoj inicijativi kojom se traži da se iz europskog proračuna financijski podupru države koje omogućuju siguran prekid trudnoće ženama iz članica u kojima takva zdravstvena usluga nije dostupna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

EU glasa za program za poboljšanje pristupa pobačajima 01:54
EU glasa za program za poboljšanje pristupa pobačajima | Video: 24sata/reuters

Riječ je o inicijativi „Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj“, koja je prikupila 1,21 milijun potpisa građana Europske unije, čime je Europska komisija obvezna očitovati se o prijedlogu. Na glasovanju u Strasbourgu inicijativu je podržalo 356 zastupnika, 241 je bio protiv, dok ih je 48 ostalo suzdržano.

Hrvatski predstavnici u Europskom parlamentu glasovali su podijeljeno. Potporu su dali Gordan Bosanac te SDP-ovi eurozastupnici Tonino Picula, Biljana Borzan, Marko Vešligaj i Romana Jerković.

KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ Pobačaja je uvijek bilo i bit će, zato trebaju biti legalni
Pobačaja je uvijek bilo i bit će, zato trebaju biti legalni

Suprotno njima, protiv su bili Stephen Bartulica i HDZ-ovi zastupnici Davor Ivo Stier, Tomislav Sokol, Karlo Ressler i Željana Zovko, dok su Nikolina Brnjac i Sunčana Glavak odlučile ostati suzdržane.

Nakon glasanja u Bruxellesu Severina za 24sata o inicijativi za besplatan pobačaj ženama u EU: 'Mijenjamo svijet nabolje'
Severina za 24sata o inicijativi za besplatan pobačaj ženama u EU: 'Mijenjamo svijet nabolje'

Razlike u stavovima bile su vidljive i unutar europske pučke grupacije, kojoj pripada i HDZ, gdje je tijesna većina zastupnika podržala inicijativu, dok je gotovo jednak broj bio protiv. U cjelini gledano, prijedlog su najviše podupirale lijeve i liberalne političke opcije, dok su mu se usprotivili konzervativci te stranke desnog političkog spektra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta
UŽAS

UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta

Dvojica vozača poginuli su na mjestu, a žena (49) i dvoje djece iz njezina automobila zadobili su lakše ozljede
U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje
TRAGEDIJA TIJEKOM NOĆI

U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje

Noćas, oko 1.20 sati, u Ulici Aleja Vukovar u Kutini dogodila se teška prometna nesreća s kobnim ishodom, u kojoj su život izgubile dvije osobe
FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!
'KAJ ĆEMO SAD?'

FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da je zbog isticanja spornog natpisa u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025