Riječ je o inicijativi „Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj“, koja je prikupila 1,21 milijun potpisa građana Europske unije, čime je Europska komisija obvezna očitovati se o prijedlogu
Pet hrvatskih eurozastupnika glasovalo je protiv sigurnog i dostupnog pobačaja. Evo tko
Europski parlament prošlog je tjedna dao zeleno svjetlo građanskoj inicijativi kojom se traži da se iz europskog proračuna financijski podupru države koje omogućuju siguran prekid trudnoće ženama iz članica u kojima takva zdravstvena usluga nije dostupna.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Riječ je o inicijativi „Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj“, koja je prikupila 1,21 milijun potpisa građana Europske unije, čime je Europska komisija obvezna očitovati se o prijedlogu. Na glasovanju u Strasbourgu inicijativu je podržalo 356 zastupnika, 241 je bio protiv, dok ih je 48 ostalo suzdržano.
Hrvatski predstavnici u Europskom parlamentu glasovali su podijeljeno. Potporu su dali Gordan Bosanac te SDP-ovi eurozastupnici Tonino Picula, Biljana Borzan, Marko Vešligaj i Romana Jerković.
Suprotno njima, protiv su bili Stephen Bartulica i HDZ-ovi zastupnici Davor Ivo Stier, Tomislav Sokol, Karlo Ressler i Željana Zovko, dok su Nikolina Brnjac i Sunčana Glavak odlučile ostati suzdržane.
Razlike u stavovima bile su vidljive i unutar europske pučke grupacije, kojoj pripada i HDZ, gdje je tijesna većina zastupnika podržala inicijativu, dok je gotovo jednak broj bio protiv. U cjelini gledano, prijedlog su najviše podupirale lijeve i liberalne političke opcije, dok su mu se usprotivili konzervativci te stranke desnog političkog spektra.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+