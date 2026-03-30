PET NAJPROBLEMATIČNIJIH Hrvatska među državama koje urušavaju vladavinu prava EU-a

Hrvatska se našla u društvu država koje, prema najnovijem izvješću, ozbiljno narušavaju demokratske standarde. Organizacija Civil Liberties Union for Europe upozorava da vlasti u pet članica Europske unije 'dosljedno i namjerno' slabe vladavinu prava, a među njima je i Hrvatska. Uz Hrvatsku, na listi su još Bugarska, Mađarska, Italija i Slovačka. Izvješće se temelji na podacima više od 40 organizacija iz 22 zemlje i donosi zabrinjavajuću sliku stanja u EU, javlja The Guardian.

Posebno se ističe pad u ključnim područjima: pravosuđu, borbi protiv korupcije, slobodi medija i nadzoru vlasti. Upozorava se i na sve češće napade na novinare, koji su zabilježeni upravo u Hrvatskoj, ali i u nekoliko drugih članica.

U izvješću se na 800 stranica detaljno opisuje kako ove vlade aktivno slabe kontrolne mehanizme moći. Za Hrvatsku se posebno ističu sljedeće točke:

Sloboda medija: Bilježi se porast napada na novinare i pokušaja ograničavanja medijskih sloboda.

Pravosuđe: Ističe se neprijateljski politički diskurs prema pravosudnim i ljudskopravaškim institucijama.

Borba protiv korupcije: Napredak je gotovo nevidljiv, dok se preventivni mehanizmi sustavno slabe.

Prema izvješću standardi u jakim demokracijama isto su postali problematični:

'Klizači': Njemačka, Francuska, Švedska, Belgija i Danska bilježe pad standarda u određenim područjima

'Stajači': Nizozemska, Španjolska, Češka i Rumunjska ne pokazuju ni napredak ni pogoršanje. Tu se nalazi i Poljska.

Jedina svijetla točka: Samo je Latvija dobila status 'vrijednog radnika' zbog aktivnog poboljšanja standarda vladavine prava.

Dok se neke zemlje suočavaju s djelomičnim padom standarda, poput Njemačke ili Francuske, situacija u Hrvatskoj i još nekoliko država ocijenjena je kao sustavna i zabrinjavajuća.

Izvješće dodatno proziva i institucije Europske unije, navodeći da njihovi mehanizmi za zaštitu vladavine prava ne daju rezultate. Većina preporuka Europske komisije ponavlja se iz godine u godinu bez konkretnih promjena.

Od analiziranih preporuka, u više od polovice nije bilo nikakvog napretka, dok se dio situacija čak pogoršao. Autori upozoravaju da ponavljanje istih upozorenja bez stvarnih mjera neće zaustaviti negativne trendove.

Problem se, navode, vidi i u sve oštrijem odnosu politike prema pravosuđu i institucijama za zaštitu ljudskih prava. Istodobno, borba protiv korupcije stagnira, a medijske slobode u mnogim državama, uključujući Hrvatsku, sve su pod većim pritiskom.

Zaključak izvješća je jasan, bez konkretnih poteza i jače reakcije Bruxellesa, stanje bi se moglo dodatno pogoršati, a povjerenje u institucije nastaviti padati.