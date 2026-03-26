Mađarski medij razmatra egzil ako Orban ponovno pobijedi

Manje od tri tjedna prije izbora u Mađarskoj tjednik Magyar Hang ne razmatra samo kako pratiti izlazak na birališta, nego i scenarij za egzil ako populistički premijer Viktor Orban pobijedi i peti put zaredom. U slučaju pobjede oporbenog čelnika Petera Magyara, nekadašnjeg člana Orbanovog Fidesza, tjednik ima "strategiju povratka na normalne tržišne uvjete", rekao je agenciji France Presse njegov direktor Csaba Lukacs. No ako se predviđanja iz anketa pokažu pogrešnima te pobijedi Viktor Orban, uredništvo tog konzervativnog medija sa sjedištem u Budimpešti ima 'plan B' – "preseljenje dijela aktivnosti u inozemstvo".

Takve ideje danas nisu rijetke u Mađarskoj koja od Orbanovog povratka na vlast 2010. svjedoči zatvaranju brojnih neovisnih medija i koncentraciji mnogih drugih u rukama poduzetnika bliskih premijeru.

Zbog toga je Mađarska na godišnjoj rang listi slobode medija Reportera bez granica (RSF) pala na 68. mjesto. Ta nevladina organizacija procjenjuje da je 80 posto medija u srednjoeuropskoj zemlji pod kontrolom vlasti.

Orban je u veljači najavio „čišćenje” civilnog društva, kao metu izdvojivši novinare na platnoj listi "stranih utjecaja”, piše France Presse.

"Strahujem od osvete koju bi Viktor Orban mogao provesti“ nakon 12. travnja, izjavio je za francusku agenciju glavni direktor RSF-a Thibaut Bruttin tijekom posjeta Budimpešti. ,

"Moguće je da ćemo svjedočiti bijegu novinara u egzil".

"Izdajice"

Osnovan 2018. godine, Magyar Hang je u međuvremenu postao drugi najčitaniji politički tjednik u zemlji, s nakladom od 12 tisuća primjeraka. Usprkos tome nikad mu nije dopušten dolazak na tjedne vladine konferencije za novinare.

"Smatraju nas izdajicama", rekao je glavni urednik Zsombor Gyorgy. On tvrdi da je njegova redakcija zadržala "vrijednosti poput poštivanja tradicije i građanskih prava, koje je Orban napustio".

Nastao na temeljima Magyar Nemzeta, dnevnih novina naklonjenima vladi prije zatvaranja zbog sukoba s Orbanom, Magyar Hang je u početku volonterski stvaralo dvadesetak otpuštenih novinara u dnevnom boravku jednog od njih.

Danas on zapošljava 44 djelatnika i ostvaruje dobit zahvaljujući pretplatama i prodaji. Budući da ga u Mađarskoj nitko ne želi tiskati, Magyar Hang to čini u susjednoj Slovačkoj.

Tjednik ne može računati na državna sredstva koja su, prema RSF-u, rezervirana isključivo za skupine "oligarha" povezanih s premijerom.

"Centralizirano uređivani, ovi mediji nude samo jednu točku gledišta", naglašava Ágnes Urbán iz nevladine organizacije Mertek Media Monitor.

„Ne možete kriviti zmiju zbog otrova”

Magyar Hang je prošle godine s još jednim medijem pokrenuo postupak pred europskim sudovima, optužujući vladu da je od 2015. godine dodijelila više od 800 milijuna eura državne pomoći isključivo medijima koji su joj naklonjeni.

Boris Kalnoky, voditelj studija novinarstva na Mathias Corvinus Collegiumu (MCC), privatnoj instituciji bliskoj vlasti, ističe da je logično da vlada ne podržava „neprijateljske“ medije.

"Ne možete kriviti zmiju za njezin otrov. To je priroda politike", rekao je France Presseu.

Fidesz je najavio da će u slučaju ostanka na vlasti ponovno aktivirati takozvani zakon o transparentnosti javnog života, povučen nakon prošlogodišnjih prosvjeda.

Kritičari ga uspoređuju s ruskim zakonom o "stranim agentima", a cilj mu je sankcioniranje ili zatvaranje medija i nevladinih organizacija "financiranih iz inozemstva".

Peter Magyar, čelnik oporbene Tisze koja vodi u anketama, na nedavnoj konferenciji za novinare obećao je da će, postane li premijer, učiniti „sve što je moguće kako bi obnovio ili ojačao slobodu medija“ iako je i sam ponekad oštar prema novinarima iz neovisnih medija.