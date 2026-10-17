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'PRIJETNJA SIGURNOSTI'

Pet ruskih dronova srušilo se u Moldaviji! Kišinjev bijesan

Piše HINA,
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Pet ruskih dronova srušilo se u Moldaviji! Kišinjev bijesan
Foto: Piroschka Van De Wouw
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Tijekom četvrtka i petka, u razdoblju od nešto više od 17 sati, pet je dronova ušlo u moldavski zračni prostor. Svi su se srušili, pri čemu je jedna osoba lakše ozlijeđena...

Moldavija je u petak osudila Rusiju nakon što se u toj zemlji u manje od 24 sata srušilo pet dronova, za koje moldavske vlasti tvrde da su ruski. Proeuropska vlada Moldavije, koja se nada ulasku u Europsku uniju do 2030., osudila je rusku invaziju na Ukrajinu i opetovano kritizirala upade u svoj zračni prostor.

Moldavija graniči s Ukrajinom, a prošlog tjedna jedan se dron srušio oko 35 kilometara od njezinog glavnog grada Kišinjeva.

Tijekom četvrtka i petka, u razdoblju od nešto više od 17 sati, pet je dronova ušlo u moldavski zračni prostor. Svi su se srušili, uglavnom u sjevernim i istočnim dijelovima zemlje, pri čemu je jedna osoba lakše ozlijeđena, a nastala je i manja materijalna šteta.

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"Ovi incidenti predstavljaju prijetnju sigurnosti građana i pokazuju izravne posljedice ruskog agresivnog rata protiv Ukrajine za regionalnu stabilnost”, navodi se u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova.

Zbog ovih incidenata Ministarstvo je u više navrata pozvalo ruskog veleposlanika Olega Ozerova na razgovor kako bi zatražilo objašnjenja.

Predsjednica Maia Sandu redovito kritizira rusku vanjsku politiku, ističući da je ona u suprotnosti s interesima Moldavije, te je odbila prihvatiti vjerodajnice veleposlanika Ozerova, iako on u Moldaviji boravi već više od dvije godine.

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Rusija optužuje Sandu za vođenje politike koja je neprijateljski nastrojena prema Rusiji.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da je poboljšanje odnosa s Moldavijom moguće samo ako vlada na čelu sa Sandu "odustane od politike utemeljene na rusofobiji”.

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