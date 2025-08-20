Obavijesti

News

Komentari 1
'BOJIM SE NOVIH ŽRTAVA...'

Picula: Nitko u EU više nema nikakvih iluzija o tome tko je Vučić i kojem se tipu vlasti radi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Picula: Nitko u EU više nema nikakvih iluzija o tome tko je Vučić i kojem se tipu vlasti radi
Foto: M.M.

Dodao je i da Hrvatska i dalje mora održavati odnose s Beogradom, ali i biti politički znatno oštrija "prema svim manipulacijama Vučićeve vlasti"...

U svakom slučaju mislim da nitko od relevantnih političkih faktora u EU nema više nikakvih iluzija o tome tko je Aleksandar Vučić i o kojem se tipu vlasti radi. Naravno, pitanje je kako definirati odnos prema alternativi, onima koji bi eventualno sutra došli, a ovog trenutka to je neizvjesna politička drama. Meni se čini da Vučićeva vlast ima legalitet, međutim oni koji prosvjeduju stječu legalitet, poručio je gostujući na Dnevniku Nove TV hrvatski europarlamentarac Tonino Picula.

Dodao je kako Srbija u ovakvom stanju ne može postati članica EU-a...

DRAMA U ČETIRI ČINA Vučić vidi razbijeno staklo. Vučić iz nekog razloga dira razbijeno staklo. Ono pada. Aca posječen
Vučić vidi razbijeno staklo. Vučić iz nekog razloga dira razbijeno staklo. Ono pada. Aca posječen

U Srbiji se zadnjih devet mjeseci održavaju redovni prosvjedi. Sve je počelo sa studentskim prosvjedima nakon pada nadstrešnice, kasnije su se studentima pridružili brojni građani. A njih policija nemilice mlati dok Vučićeve batinaše, pišu nezavisni srpski mediji, štiti...

- Nažalost, 1. studenog je poginulo 16 potpuno nevinih ljudi. Bojim se 17. žrtve koja bi se mogla dogoditi u sve surovijim obračunima na ulicama srpskih gradova. To je krajnje ozbiljno upozorenje onima koji mogu odlučiti o Srbiji da pronađu neku vrstu kompromisa. Moraju naći izlaz u izborima - dodao je Picula, piše Dnevnik.hr.

NASTAVAK PROSVJEDA FOTO Apsolutni kaos na ulicama Srbije: Vučić prijeti, kontejneri gore, policija mlati prosvjednike
FOTO Apsolutni kaos na ulicama Srbije: Vučić prijeti, kontejneri gore, policija mlati prosvjednike

Dodao je i da Hrvatska i dalje mora održavati odnose s Beogradom, ali i biti politički znatno oštrija "prema svim manipulacijama Vučićeve vlasti koja svako toliko privodi hrvatske građane i istjeruje ih iz zemlje".

Picula je ujedno i izvjestitelj EU-a za Srbiju. Nakon što je čestitao Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja postao je meta brojnih napada...

'VUČIĆ HOĆE BITI PREMIJER' Vučić priprema Dodika da ga naslijedi kao predsjednika Srbije?! 'Ozbiljno se dogovara'
Vučić priprema Dodika da ga naslijedi kao predsjednika Srbije?! 'Ozbiljno se dogovara'

- Ni na kraj pameti mi nije bilo da provociram. Naprosto, 30 godina od jedne međunarodno priznate operacije kojom je Hrvatska počela svoj moderni put je prilika da se obratim onima s kojima sam dijelio ta vremena i građanima - rekao je Picula.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...
Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju
TRI DANA KAOSA

Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju

Treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025