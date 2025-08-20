Picula: Nitko u EU više nema nikakvih iluzija o tome tko je Vučić i kojem se tipu vlasti radi

U svakom slučaju mislim da nitko od relevantnih političkih faktora u EU nema više nikakvih iluzija o tome tko je Aleksandar Vučić i o kojem se tipu vlasti radi. Naravno, pitanje je kako definirati odnos prema alternativi, onima koji bi eventualno sutra došli, a ovog trenutka to je neizvjesna politička drama. Meni se čini da Vučićeva vlast ima legalitet, međutim oni koji prosvjeduju stječu legalitet, poručio je gostujući na Dnevniku Nove TV hrvatski europarlamentarac Tonino Picula.

Dodao je kako Srbija u ovakvom stanju ne može postati članica EU-a...

U Srbiji se zadnjih devet mjeseci održavaju redovni prosvjedi. Sve je počelo sa studentskim prosvjedima nakon pada nadstrešnice, kasnije su se studentima pridružili brojni građani. A njih policija nemilice mlati dok Vučićeve batinaše, pišu nezavisni srpski mediji, štiti...

- Nažalost, 1. studenog je poginulo 16 potpuno nevinih ljudi. Bojim se 17. žrtve koja bi se mogla dogoditi u sve surovijim obračunima na ulicama srpskih gradova. To je krajnje ozbiljno upozorenje onima koji mogu odlučiti o Srbiji da pronađu neku vrstu kompromisa. Moraju naći izlaz u izborima - dodao je Picula, piše Dnevnik.hr.

Dodao je i da Hrvatska i dalje mora održavati odnose s Beogradom, ali i biti politički znatno oštrija "prema svim manipulacijama Vučićeve vlasti koja svako toliko privodi hrvatske građane i istjeruje ih iz zemlje".

Picula je ujedno i izvjestitelj EU-a za Srbiju. Nakon što je čestitao Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja postao je meta brojnih napada...

- Ni na kraj pameti mi nije bilo da provociram. Naprosto, 30 godina od jedne međunarodno priznate operacije kojom je Hrvatska počela svoj moderni put je prilika da se obratim onima s kojima sam dijelio ta vremena i građanima - rekao je Picula.