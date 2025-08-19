Vučić vidi razbijeno staklo. Vučić iz nekog razloga dira razbijeno staklo. Ono pada. Aca posječen

Ako vidite da je negdje polomljeno staklo, da padaju dijelovi, da bi se sve moglo pasti kroz koju sekundu... Zadnje što biste trebali napraviti je dirati to staklo. Pogotovo 'golom' rukom.

Znaju to valjda i mala djeca, upozorili su ih roditelji. Ali to ne zna srpski predsjednik Aleksandar Vučić...

Tijekom velikih građanskih prosvjeda u ponedjeljak opet su demolirane prostorije Vučićeve stranke na više lokaciju. Jedne od demoliranih prostorija Vučić je odlučio posjetiti, usput je opet zaprijetio prosvjednicima...

U jednom trenutku Vučić je krenuo dirati razbijeno staklo, sve je počelo padati, u zadnjem trenutku netko od njegova osiguranja miče mu ruku da se ne ozlijedi... Prekasno.

Nova.rs piše kako se srpski predsjednik posjekao, a snimka je u kratkom roku postala viralna...

"Mama, jel mogu sam, neću ništa slomiti", "Stari Egipćanin prvi put se upoznaje sa staklom", sprdaju se po Twitteru s Vučićem.

I dok Vučić prijeti, dok njegova policija mlati prosvjednike, a njegove batinaše štiti, predsjednica srpske Skupštine, Vučiću vjerna i poslušna Ana Brnabić, izbacuje sulude teorije zavjere o padu nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je 16 ljudi izgubilo živote. To je bio i okidač za velike studentske prosvjede, kojima su se priključili i brojni građani...

"Ona je uvjerena da nadstrešnica nije slučajno pala, da je to dio planirane diverzije koja ima cilj srušiti srpskog predsjednika Aleksandra Vučića", pisao je Kurir.

- Mislim da je to sve organizirano i isplanirano i da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije. Ja mislim da je ovo sve plan za rušenje Srbije i osveta za neke stvari koje je hrabro radio predsjednik Aleksandar Vučić. Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, ne mislim da je to bio nesretan slučaj. Mislim da je to bila planirana diverzija - nalupetala je Brnabić.

Nadstrešnica je inače obnovljena prije nego što se urušila, za što postoje brojni dokazi, ali Vučić i ekipa to negiraju... Sad su otišli i korak dalje, optužuju one koji žele pravdu da su krivi za njihove greške?!