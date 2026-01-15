Obavijesti

DELEGACIJA U SRBIJI

Picula: Vučić odbija dijalog o europskoj budućnosti Srbije

Piše HINA.,
Picula: Vučić odbija dijalog o europskoj budućnosti Srbije
Picula je u izjavi agenciji FoNet naveo da je o dolasku delegacije EP-a diplomatsko predstavništvo Srbije u Bruxellesu uredno obaviješteno, a na programu je radila i Delegacija Europske unije u Beogradu.

Izvjesitelj Europskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonino Picula izjavio je u četvrtak da nema ničega izvanrednog u vezi s dolaskom delegacije EP-a u Srbiju, ocijenivši da predsjednik Aleksandar Vučić odbija dijalog o europskoj budućnosti svoje zemlje, dok u Srbiji traju prijepori o posjetu europarlamentaraca.

"Mislim da je puno veći problem to što predsjednik Aleksandar Vučić odbija doći na sastanke o politici proširenja EU-a i stanju pregovaračkog procesa sa Srbijom i kada ga pozovu na njih", rekao je Picula.

Prema njegovim riječima, Vučić je vrlo otvoreno odbio dijalog o europskoj budućnosti zapadnog Balkana i Srbije kao što je to bio slučaj sa samitom EU - zapadni Balkan nedavno u Bruxellesu, na kojem je odbio sudjelovati.

"Ne znam koji to sugovornici iz EU-a uopće odgovaraju političkom vrhu Srbije. Ne žele stalnog izvjestitelja za Srbiju, delegaciju EP-a, čak ni svoje stranačke partnere iz EPP-a, koji su dio delegacije. Kako uopće misle voditi smisleni dijalog o putu Srbije prema članstvu u EU-u ako na taj način smanjuju krug sugovornika iz te iste EU", upitao je Picula.

On je naglasio da cilj dolaska delegacije EP-a ostaje nepromijenjen, bez obzira što bi razgovori s najodgovornijim političarima za stanje u zemlji bitno pridonijeli sadržaju misije.

Picula je ukazao da je Europski parlament institucija EU-a koja ima važnu ulogu za ulazak neke zemlje kandidata u EU i da EP mora ratificirati pristupni ugovor buduće članice Unije, dodavši da EP sustavno prati stanje pregovora, ali i opće stanje u zemlji kandidatu.

"Budući da Srbija sada već dulje prolazi kroz turbulentno razdoblje, Europski parlament želi izravno čuti kako ključni politički i društveni akteri vide ne samo situaciju, nego i moguća rješenja krize", rekao je Picula.

Zbog toga je planirano da se, osim s političarima, delegacija EP-a sastane i s predstavnicima medija, civilnog društva i akademske zajednice. 

Srbija kasni u procesu pristupanja Uniji, iako je započela pregovore prije više od 10 godina, a trenutno je u zastoju i bez otvorenih novih pregovaračkih poglavlja-klastera već skoro tri godine.

Europska komisija je u svoja posljednja dva izvješća ukazala da nema željenog napretka u ključnim oblastima - vladavini prava i reformi pravosuđa, uz kontinuiran politički pritisak na sudstvo i tužiteljstvo, nazadovanje u oblasti slobode izražavanja i medijskih sloboda, te u borbi protiv korupcije.

