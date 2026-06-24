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Pilom izazvao požar: Izgorjelo 50 maslina i stupovi u Rogoznici

Piše Iva Tomas,
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Pilom izazvao požar: Izgorjelo 50 maslina i stupovi u Rogoznici
Foto: Čitatelj 24sata

Izgorjela je suha trava i nisko raslinje, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova

Požar na otvorenom prostoru izbio je u srijedu oko 15 sati u mjestu Dvornica u općini Rogoznica. Požar je lokaliziran u 17.45 sati, a interveniralo je 35 vatrogasaca, 12 vozila i dva kanadera, priopćila je PU šibensko-kninska.

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Utvrdili su da je 55-godišnjak prilikom izvođenja radova električnom pilom izazvao iskrenje uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara, koji je zahvatio površinu od četiri hektra. Izgorjela je suha trava i nisko raslinje, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.

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