Pilom izazvao požar: Izgorjelo 50 maslina i stupovi u Rogoznici

Požar na otvorenom prostoru izbio je u srijedu oko 15 sati u mjestu Dvornica u općini Rogoznica. Požar je lokaliziran u 17.45 sati, a interveniralo je 35 vatrogasaca, 12 vozila i dva kanadera, priopćila je PU šibensko-kninska.

Utvrdili su da je 55-godišnjak prilikom izvođenja radova električnom pilom izazvao iskrenje uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara, koji je zahvatio površinu od četiri hektra. Izgorjela je suha trava i nisko raslinje, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.

Slijedi daljnje postupanje policije.