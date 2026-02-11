Epstein i Hrvat Nikolić 'sredili' su curu Muskovu mlađem bratu: 'Bolje da budeš dobar s njom...'

Monstrum Jeffrey Epstein i doktor hrvatskog podrijela Boris Nikolić organizirali su intimnu vezu između brata Elona Muska, Kimbala, i jedne žene iz Epsteinove mreže. Otkrivaju to mailovi koji su nedavno objavljeni u sklopu 'Epstein dokumenata'. Mlađi Musk i neimenovana žena bili su u vezi otprilike šest mjeseci između 2012. i 2013. godine. Prije prvog susreta Muska i te dame Epstein i njegov dugogodišnji suradnik i prijatelj Nikolić trudili su se da ih spoje i dovedu na Muskovu veliku rođendansku zabavu, objavio je Guardian.

Kimbal Musk, član upravnog odbora Tesle i istaknuti dioničar SpaceX-a, sada se našao pod lupom javnosti zbog odnosa koji je znatno prisniji od onoga što je dosad priznavao. Iako tvrdi da je s "tim demonom", a pod tim misli na Epsteinea, imao samo jedan sastanak, prepiska otkriva sasvim drugačiju priču, prožetu pozivima na zabave, dogovorima za ručkove i jezivim upozorenjima. Žena u središtu priče, čiji identitet mediji ne otkrivaju, je preko odvjetnika poručila da ju je Epstein zarobio, prisiljavao i zlostavljao.

Pripremanje terena za 40. rođendan

Sve je počelo u rujnu 2012. godine, uoči proslave 40. rođendana Kimbala Muska u New Yorku. Njegov prijatelj, investitor i doktor hrvatskog podrijetla Boris Nikolić, koji je bio i blizak Epsteinov suradnik, obavijestio je Epsteina o planovima za zabavu.

"Upravo sam razgovarao s Kimbalom. Njegov pravi rođendan je u četvrtak navečer (iako je zabava u subotu). Kimbal, Elon i nekoliko njihovih najbližih prijatelja izlaze te večeri", napisao je Nikolić Epsteinu 19. rujna. "Rekao sam mu da ćeš nam se i ti pridružiti. Također sam mu rekao da dolaziš s [ime žene] i da bi se on možda htio riješiti svoje bivše/sadašnje cure. Rekao je da i jako se veseli."

Kimbal Musk | Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Nikolić, koji se više puta pojavljuje u dokumentima, je pritom Epsteinu napisao: "Molim te, pripremi [ime žene]...

Dan nakon rođendanskog izlaska, Kimbal je poslao poruku Nikoliću, pozivajući njega, Epsteina i njihove prijatelje na službenu proslavu u hotel Four Seasons. Nikolić je to odmah proslijedio Epsteinu, koji je uzvratio pitanjem mogu li organizirati ručak s oba brata Musk u njegovom domu. Kasnije istog dana, Nikolić je ponovno pisao Epsteinu podsjećajući ga da pošalje popis gostiju za zabavu.

"Molim te, odgovori s kim ideš na zabavu. Kimbalu se jako sviđa [ime žene]", stoji u poruci.

'Bolje ti je da budeš dobar prema njoj'

Iako se čini da Epstein na kraju nije došao na zabavu, Kimbal Musk je preuzeo inicijativu za druženje. Krajem rujna poslao mu je e-mail: "Hej Jeffrey. Žao mi je što si propustio zabavu. Bilo je ludo... Bit ću u gradu sljedeći petak (5. listopada). Volio bih se naći ako si tu."

Nakon što su njihovi asistenti dogovorili detalje ručka u Epsteinovom stanu u Manhattanu, Kimbal je 7. listopada poslao e-mail zahvale.

"Jeffrey i Borise, hvala vam puno što ste me povezali s [ime žene]. Vjerujem da ste obojica odigrali ulogu", pisao je 2012. mlađi Musk Epsteinu i Nikoliću.

Nikolić s Bill Gatesom | Foto: Profimedia

Odgovor Borisa Nikolića bio je izravan i prijeteći, otkrivajući posesivnu prirodu Epsteinovog odnosa prema ženama u njegovom krugu.

"Kimbal, samo da znaš, bolje ti je da budeš dobar prema [ime žene] ;). Jeffrey poludi kad se netko loše odnosi prema njegovim djevojkama/prijateljicama. Zato bolje budi jako dobar prema njoj", odgovorio je Nikolić.

Kimbalov odgovor pokazuje da je poruku shvatio vrlo ozbiljno.

"Jeffrey: Poruka primljena glasno i jasno. ;) Ozbiljno, jako sam sretan s vremenom provedenim s [ime žene]. Sjajna je", odvratio je Musk.

U seriji e-mailova između Muska, Nikolića i Epsteina nakon tog ručka, Musk je predložio da se ponovno vide kad se kasnije tog mjeseca vrati u New York, oko Noći vještica , pritom je s Nikolićem razmjenjivao šale o tome kako bi njih troje mogli biti kostimirani kao Duh Sveti, Djevica Marija i Isusovo Djetešce.

Pozivi na pedofilski otok

Veza između Kimbala i neimenovane žene se u tjednima koji su uslijedili produbila. Kimbal ju je pozvao da s njim leti u London na rođendansku zabavu Talulah Riley, tadašnje supruge Elona Muska, predlažući da zajedno ostanu i preko Dana zahvalnosti.

Ona je taj poziv odmah proslijedila Epsteinu, dodavši: "Svi koji su nas mislili upoznati su GENIJALCI! ;)"

Epstein joj je odgovorio sa savjetima i prijedlozima. "Ostani preko Dana zahvalnosti. Idite negdje romantično, Maroko... itd.", napisao je, sugerirajući da bi prije toga mogla doći na njegov privatni otok. U isto vrijeme, Epstein je razmjenjivao poruke i s Elonom Muskom o mogućem posjetu pedofilskom otoku helikopterom, do kojeg na kraju navodno nije došlo. I Kimbal je dobio pozivnicu za zloglasni otok u siječnju 2013., no odbio ju je rekavši da se "još uvijek nosi s nuklearnom eksplozijom koja je moj život", aludirajući na svoj razvod.

Veza se nastavila do travnja 2013., kada je Kimbal ženi poslao poduži e-mail u kojem je predložio da uspore stvari.

"Znamo koliko se sviđamo jedno drugome. Ali ja jednostavno nisam u stanju za pravu vezu trenutno. Bi li bila za to da se vratimo korak unatrag, na samo dejtanje?", napisao je.

Ona je i tu poruku proslijedila Epsteinu, tražeći savjet. Njegov odgovor može se protumačiti kao zastrašujuć. Nakon što je provjerio gdje se ona nalazi, poslao joj je poruku: "ok, dobre vijesti, sad te imam opet natrag, puno radno vrijeme, dođi na ranč osjećat ćeš se bolje, dođi večeras ako želiš".

Jeffrey Epstein | Foto: Department of Justice

Ta je žena, sad je već jasno, morala biti i Epsteinova 'agentica'. Tijekom veze slala je Epsteinu osobne poruke koje joj je mlađi Musk slao i tražila je od njega savjete. U mailovima, međutim, nema naznake da je Kimbal Musk znao za njezinu tajnu komunikaciju s Epsteinom.

Muskova obrana: 'On je bio demon, a ja sam imao samo jedan sastanak'

Suočen s objavom ovih e-mailova, Kimbal Musk je na bratovoj društvenoj mreži X objavio izjavu u kojoj pokušava umanjiti svoju povezanost s Epsteinom.

- Ova objava je vezana za Epsteinove dosjee i zašto se moje ime nalazi u njima. Godine 2012. počeo sam izlaziti sa ženom koja je imala 30 godina. Upoznao sam je preko prijatelja. Epstein nas nije upoznao. Moj jedini sastanak s tim demonom bio je u njegovom uredu u New Yorku tijekom dana. Nikad se više nisam sastao s njim i nikad nisam bio na njegovom otoku -napisao je Musk.

Tvrdio je da se njegovo ime u dokumentima spominje više od 130 puta zato što je Epstein bio pretplaćen na newsletter koji je slao tisućama ljudi. Međutim, sadržaj e-mailova, koji uključuje pozive na privatne zabave, dogovaranje ručkova, pa čak i šale o zajedničkim kostimima za Noć vještica, sugerira daleko prisniji odnos od puke pretplate na newsletter.

Kimbal Musk, kao ni Boris Nikolić, nisu optuženi ni za kakvo kazneno djelo u vezi s Epsteinom. Ali bez sumnje, otkrića bacaju mračno svjetlo na mrežu utjecaja koju je Epstein pleo oko nekih od najmoćnijih ljudi svijeta, koristeći žene kao sredstvo za postizanje svojih ciljeva.