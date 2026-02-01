Plenkiju narasli štednja i plaća, a vrijednost stana u Zagrebu skočila skoro duplo! Ovo su cifre

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković osvježio je svoju imovinsku karticu. Prema najnovijim podacima, Plenković mjesečno zarađuje 5738 eura, što je blagi porast u odnosu na prošlogodišnjih 5685 eura.

Njegova supruga Ana zaposlena je u Hrvatskom saboru, gdje joj je prijavljena plaća 2075 eura. U imovinskoj kartici pojašnjeno je kako je riječ o posljednjem isplaćenom punom iznosu plaće, dok je prosjek u razdoblju od prethodne kartice 1342,03 eura, budući da je do sredine kolovoza radila polovicu radnog vremena.

Uz plaću, supruga premijera prijavila je i druge primitke: 4773 eura od naknade za korištenje roditeljskog dopusta te 1360 eura drugih prihoda. Među njima su božićnica od 300 eura, uskrsnica od 100 eura, regres od 300 eura, dar za dijete do 15 godina u iznosu od 300 eura te jubilarna nagrada od 360 eura.

Plenkovići nemaju kredita, ali imaju nekretnine. Najvrjednija među njima je stan u Zagrebu u vlasništvu premijera, koji je u novoj imovinskoj kartici procijenjen na čak 600.000 eura. Plenković je naveo kako nekretnina nije na tržištu niti postoji namjera prodaje, a procjena vrijednosti temelji se na preliminarnim podacima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Osim tog stana, Plenković je vlasnik i drugih nekretnina u Zagrebu, procijenjenih na 5000 eura. Supruga Ana suvlasnica je kuće s okućnicom u mjestu Makoše, čija je vrijednost procijenjena na 75.000 eura. Premijer je također suvlasnik vrta u Starom Gradu, simbolične vrijednosti od 156 eura.

Od pokretne imovine, Plenković posjeduje auto VW Passat iz 2011., procijenjen na 10.000 eura. U financijskoj imovini navodi 69 dionica T-HT-a, obveznice u vrijednosti od 40.000 eura te trezorske zapise od 12.000 eura. Jednaki iznos trezorskih zapisa ima i njegova supruga. Štednja premijera iznosi 250.000 eura, dok supruga ima 7205 eura na računu.

Usporedba s prošlogodišnjom imovinskom karticom pokazuje značajne promjene, ponajviše kod nekretnina. Naime, zagrebački stan prošle je godine bio procijenjen na 346.406 eura, dok je kuća u Makošama vrijedila 66.361 eura. Riječ je o skoku vrijednosti stana od gotovo 254.000 eura u samo godinu dana. Povećala se i štednja, lani je Plenković imao 230.000 eura, a supruga 7224 eura.

Podsjetimo, upravo je pitanje procjene vrijednosti stanova ranije izazvalo političke polemike. Plenković je svojevremeno kritizirao saborsku zastupnicu Sandru Benčić zbog povoljne kupnje stana, no ubrzo se pokazalo da je, prema tadašnjoj imovinskoj kartici, njegov znatno veći stan ispao i do 800 eura po kvadratu povoljniji.

Razlog je bio taj što premijer deset godina nije ažurirao tržišnu vrijednost nekretnine. Iako pravila jasno propisuju da dužnosnici ne moraju mijenjati procjene vrijednosti tijekom mandata, obvezni su to učiniti pri svakom novom stupanju na dužnost, što se sada i dogodilo.

Ako se vratimo još deset godina unatrag, u vrijeme kada je Andrej Plenković postao premijer, razlika je još izraženija. Tada mu je plaća iznosila 2420 eura, od nekretnina je imao samo stan i druge nekretnine u Zagrebu, automobil je bio isti kao i danas, a ušteđevina je iznosila svega 17.254 eura.