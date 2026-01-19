Obavijesti

News

Komentari 2
BRANI THOMPSONOVU PJESMU

VIDEO Plenkoviću ništa sporno u 'Ako ne znaš što je bilo': 'To je neformalna himna rukometaša'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Plenkoviću ništa sporno u 'Ako ne znaš što je bilo': 'To je neformalna himna rukometaša'
Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice HDZ-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Premijer ističe da pjesma 'Ako ne znaš što je bilo' motivira hrvatske rukometaše i u sadržaju nije sporna

Admiral

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je kako je protiv zabrane Thompsonove pjesme "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu ustvrdivši kako je pjesma lijepa, popularna i sportaši je vole, te 'u sadržajnom smislu u njoj nema ništa sporno po bilo kojem kriteriju'. 

Pokretanje videa...

Andrej Plenković dao je izjavu o Thompsonu i SAD-u 04:53
Andrej Plenković dao je izjavu o Thompsonu i SAD-u | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

"Mi smo uvijek protiv svih zabrana, pogotovo pjesme koja je neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša", rekao je Plenković novinarima u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora upitan za komentar odluke Europske rukometne federacije o zabrani te Thompsonove pjesme.

JASNA PORUKA Thompson se oglasio nakon zabrane, napisao dvije riječi
Thompson se oglasio nakon zabrane, napisao dvije riječi

Ustvrdio je i kako 'smo uz tu pjesmu prošle godine svi bili sretni i zadovoljni kada je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila srebrnu medalju na Svjetskom rukometnom prvenstvu održanom u Hrvatsko, Danskoj i Norveškoj'. 

"Pjesma je jako lijepa, popularna i sportaši je vole. Uostalom, što da oni slušaju na utakmicama nacionalne vrste? Valjda trebaju slušati neke pjesme koje ih potiču na što entuzijastičniji pristup borbe za boje svoje zastave, svoje zemlje i svoje države", rekao je.

POZADINA ODLUKE Kako je uopće puštena pjesma Thompsona? EHF: Hrvati su nas tražili više puta, odbili smo ih!
Kako je uopće puštena pjesma Thompsona? EHF: Hrvati su nas tražili više puta, odbili smo ih!

Istaknuo je i da je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" prošle godine dizala naše rukometaše na utakmicama.

Predsjednik HDZ-a kazao je i da u toj pjesmi u sadržajnom pogledu nema ništa što bi bilo kome trebalo biti sporno po bilo kojem kriteriju.

Ponovio je da su protiv bilo kakve zabrane, 'pjesma im se sviđa te bi bilo lijepo da se pušta i potakne naše rukometaše na što bolje rezultate na Europskom prvenstvu'. 

EKSKLUZIVNO Švedski novinar koji je objavio vijest o zabrani Thompsona: 'Javljaju mi se Hrvati i Srbi'
Švedski novinar koji je objavio vijest o zabrani Thompsona: 'Javljaju mi se Hrvati i Srbi'

Moguće, smatra, radi se o nekoj političkoj i zakulisnoj igri kako bi se napravila neka vrsta "mini teme", ali nema informacije o tome tko je što govorio Europskoj rukometnoj federaciji.

"Sigurno nije netko tko navija za Hrvatsku niti pri tome obožava izvođača", kazao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026