Obavijesti

News

Komentari 9
SLUŽBE POSTUPAJU

Plenković: 'Dojave su i u školi moje djece, svi smo zabrinuti'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Izjava za medije premijera Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Istaknuo da je riječ o kontinuiranom pokušaju izazivanja straha, ali i da se svaka prijetnja mora provjeriti

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je komentirao ponovne dojave o bombama u novom radnom tjednu te rekao da institucije postupaju ozbiljno i odgovorno te da je očito riječ o kontinuiranom naporu ne bi li se unio nemir u javnost. "Država i institucije se ponašaju ozbiljno. I policija i druge nadležne službe nastoje identificirati - što svojim djelovanjem, što u suradnji s partnerskim službama - da se pokuša utvrditi tko stoji iza toga i odakle to stiže i tako dalje", izjavio je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a upitan o dojavama o bombama u školama i trgovačkim centrima u nekoliko gradova, koje su se dosad pokazale lažnima.

TKO PRIJETI BOMBAMA? VIDEO Posiju strah pa nestanu bez traga: 'Pronaći izvor ovih poruka je iznimno teško...'
Očito je, kaže, riječ o kontinuiranom naporu ne bi li se unio nemir - je li to među učenike i roditelje, među liječnike, pacijente i medicinske sestre, nakon dojave i za KBC Zagreb.

Ponašamo se na odgovoran način, svi znamo onu priču: 'To je vuk, to je vuk. Nije, nije nije - pa jednom je'. Ovdje nemamo luksuz ne provjeriti o čemu se radi. Međutim, iz ovolike količine tih dojava koje očito ni u jednoj varijanti nisu imale ništa šta je ozbiljno iza toga stajalo, po ovome što čujem i konzultiram se s ljudima koji se time bave, prije je riječ o kontinuiranom naporu za nekim provokacijama i unošenjem nemira u javnost, rekao je Plenković.

NOVE PRIJETNJE Dojava o bombi i na Rebru: 'Sigurnost svih bila potpuno osigurana, nije bilo bombe...'
S obzirom na to da takva situacija unosi nemir u roditelje, novinari su ga upitali osjeća li osobno nemir i zabrinutost na što je premijer odgovorio da se i u školi gdje njegova djeca idu dogodila ista stvar. "Prema tome, kao i svi ostali", kazao je.

Ponovio je da se u takvoj situaciji nitko ne ponaša opušteno niti pristupa olako nego onako kako treba. "Je li to prijetnja školi, je li prijetnja bolnici ili političkoj stranci - procedura je identična", kazao je.

TRAGAJU ZA IP ADRESOM Otkrili gdje je server s kojeg stižu stotine prijetećih dojava?!
"Bilo je dosta toga, a je li bilo u ministarstvima u zadnje vrijeme, to još nisam primijetio, ali možda je. Bilo je jako puno dojava, preko stotinjak", dodao je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...
NEVJEROJATNO

NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...

Nakon niza dojava prošli tjedan, i novi je započeo dojavama o bombama. Stigle su na adrese zagrebačkih gimnazija te nekih splitskih i riječkih škola
Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima
EVO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA

Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima

Najtoplije će biti u na Jadranu, a najsvježije biti u kontinentalnoj Hrvatskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026