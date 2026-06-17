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IZMJENA ZAKONA

Plenković: Doživotnim zatvorom štitimo društvo od počinitelja koji predstavljaju opasnost...

Piše HINA,
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Plenković: Doživotnim zatvorom štitimo društvo od počinitelja koji predstavljaju opasnost...
Zagreb: 177. sjednica Vlade RH | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Vlada priprema izmjene Kaznenog zakona kojima bi se za najteža djela uveo doživotni zatvor te novi sustav stručne procjene i nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu se na sjednici Vlade referirao na najavljene izmjene Kaznenog zakona i uvođenje doživotnog zatvora, kao i sustava nadzora te istaknuo da će se društvo tako zaštititi od osoba koje i nakon odsluženja kazne predstavljaju ozbiljnu opasnost. Predstavljajući zakonske izmjene koje su pripremili ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić, Plenković je rekao da one uključuju mogućnost izricanja kazne doživotnog zatvora za počinitelje najtežih kaznenih djela. Dodao je da će se sigurnosne mjere zaštitnog nadzora ubuduće određivati nakon stručne procjene pri završetku izvršenja kazne, a ne pri njezinu izricanju, kako bi se procijenilo trebaju li pojedini počinitelji i nakon odsluženja kazne biti podvrgnuti dodatnom nadzoru.

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Podsjetio je i donošenje posebnog zakona kojim bi se uredio smještaj osoba koje su nakon punog izvršenja kazne procijenjene kao društveno opasne u ustanove pod posebnim nadzorom.

"Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih", kazao je.

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Osvrnuo se i na dovršetak projekata financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) i Mehanizma za oporavak i otpornost, istaknuvši otvaranje triju centara za starije osobe u Voćinu, Našicama i Medulinu te završetak magistralnog plinovoda Zabok-Lučko vrijednog 60 milijuna eura, financiranog iz instrumenta RepowerEU.

Rekao je da napreduju radovi na plinovodima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac koji bi trebali biti dovršeni do kraja godine, dok je u Varaždinu otvoren novi centralni operacijski blok Opće bolnice Varaždin vrijedan 45 milijuna eura. Podsjetio je da je u tu bolnicu prethodno uloženo dodatnih 15 milijuna eura.

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Govoreći o kritikama i pitanjima o korištenju europskih sredstava, Plenković je poručio da su takvi projekti odgovor svima koji se pitaju na što je utrošen novac iz NPOO-a.

"Mi ćemo predložiti jednu turu po Hrvatskoj, pa ovi koji ne znaju da se malo bolje upoznaju s time kakve smo investicije proteklih godina napravili za ravnomjerni regionalni razvoj", rekao je premijer, vjerojatno aludirajući na oporbene političare koji propituju rezultate ulaganja iz europskih fondova.

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