Obavijesti

News

Komentari 0
PREMIJER NA EXPO-U

Japanski izbornik stigao na dan Hrvatske na EXPO-u Japanu. Plenković: 'Dobro ga znamo...'

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 2 min
Japanski izbornik stigao na dan Hrvatske na EXPO-u Japanu. Plenković: 'Dobro ga znamo...'
Foto: Andrej Plenković/X

Više od 20 japanskih tvrtki uspješno posluje u Hrvatskoj, a trgovinska razmjena Hrvatske i Japana u prvih šest mjeseci 2025. bilježi rast...

Hrvatska gospodarski raste i istovremeno smanjuje svoj ekološki otisak, rekao je premijer Andrej Plenković u nedjelju na Svjetskoj izložbi EXPO 2025. u Osaki, naglasivši da je održivost u središtu razvoja Hrvatske.  "Hrvatska, rangirana na 8. mjestu u svijetu među 193 zemlje u provedbi ciljeva održivog razvoja, dokazala je da gospodarski rast i ekološka odgovornost mogu ići ruku pod ruku“, rekao je hrvatski premijer objašnjavajući da je prošle godine hrvatski BDP porastao je za 3,9 posto, dok "smo istovremeno smanjili naš ekološki otisak“.

"To je jasan signal da napredak ne mora doći na štetu planeta“, poručio je Plenković. 

Foto: Twitter

Pod temom "Hrvatska - Klimatska raznolikost“, Hrvatska se predstavlja na toj svjetskoj izložbi zemalja za inovacije, gospodarstvo i inovacije.

TKO JE ONA? Plenković i Grlić Radman traže da Lara Romano bude ambasadorica Hrvatske u SAD-u
Plenković i Grlić Radman traže da Lara Romano bude ambasadorica Hrvatske u SAD-u

Hrvatski je paviljon na svjetskoj izložbi predstavio inovaciju kojom posjetitelji mogu osjetiti temperaturu iz 43 mjesta diljem RH u stvarnom vremenu, prilagođenu vremenskoj razlici. Pokreće ju više od 15 kilometara cijevi i 13.000 spojeva povezanih s meteorološkim postajama u Hrvatskoj.

To je važno jer se time "apstraktni pojam klimatskih promjena pretvara u izravno, fizičko iskustvo“, opisao je premijer.

Zahvalio je timu koji stoji iza hrvatskog paviljona - Lani Grahek, Maroju Mrduljašu, Antoniju Patljaku, Peri Vukoviću, Korini Vuković i studiju Arhiv Arhitektura i urbanizam - dobitnicima nagrade za najbolji konceptualni dizajn, kao i hrvatskoj tvrtki Enison, čiji su inženjeri i radnici izgradili paviljon u Zagrebu i ponovno ga sastavili u Osaki.

RAZGOVOR O UKRAJINI, IZRAELU... Plenković o premijeru Japana Ishibi: 'Slušajući njega je bilo kao da sam slušao sebe...'
Plenković o premijeru Japana Ishibi: 'Slušajući njega je bilo kao da sam slušao sebe...'

Da bi gospodarski rast bio održiv, potrebno je ulagati u nove zelene tehnologije radi zaštite prirodnih resursa, stoga će Hrvatska i Japan jačati svoje partnerstvo i međusobna ulaganja, najavio je premijer.

Foto: Twitter

Više od 20 japanskih tvrtki uspješno posluje u Hrvatskoj, a trgovinska razmjena Hrvatske i Japana u prvih šest mjeseci 2025. bilježi rast.

POSJET TOKIJU Plenković zahvalio Japanu na potpori: 'Vi ste ključni partneri'
Plenković zahvalio Japanu na potpori: 'Vi ste ključni partneri'

Premijer se sastao s predsjednikom Japanske organizacije za vanjsku trgovinu Susumuom Ktaokeom, a uz političare na Gospodarskom forumu Japan-Hrvatska okupilo se dvjestotinjak hrvatskih i japanskih gospodarstvenika i institucija, koje je Plenković podsjetio da je Hrvatska osim članstva u EU, eurozoni i šengenskoj zoni, također dobila A razinu investicijskog kreditnog rejtinga, što "povećava atraktivnost Hrvatske kao pouzdanog investicijskog i poslovnog odredišta“.

Foto: Twitter

U Tokiju je potpisan i sporazum o suradnji dvaju prijateljskih nogometnih saveza, hrvatskog i japanskog, a danas je u sklopu EXPO-a potpisan ugovor o suradnju između dvaju olimpijskih odbora.

Foto: Andrej Plenković/X

- Na Nacionalnom danu Hrvatske u EXPO2025 prisustvovao je japanski izbornik Hajime Moriyasu, kojeg dobro poznajemo sa Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. Drago nam je da su uspjesi hrvatskog nogometa prepoznati i cijenjeni u Japanu - napisao je Plenković na Twitteru.

Foto: Andrej Plenković/X
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA

Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Matija Mrnjavčić iz Velikog Ravena izgubio je suprugu u naletu pijanog vozača na Viru • Sin mu je ostao invalid • Sve je nestalo preko noći, kaže
Nezapamćeni udar afričke kuge! Odmah će ubiti 11.600 svinja. Ministar: 'Ovo je prekretnica!'
KATASTROFA NA ISTOKU

Nezapamćeni udar afričke kuge! Odmah će ubiti 11.600 svinja. Ministar: 'Ovo je prekretnica!'

Afrička svinjska kuga je potvrđena na farmi Belja i velikoj farmi u Nemetinu, potvrdio je ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka stožera. To je prvi puta da je bolest ušla na velike svinjogojske farme...
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025