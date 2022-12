Plenković: Milanović je putinofil i problem za hrvatsku vanjsku politiku, vodi nas u izolaciju

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković u utorak je predsjednika Republike Zorana Milanovića nazvao putinofilom referirajući se na njegov stav o EU vojnoj misiji pomoći Ukrajini EUMAM, a odbacio je i predsjednikov stav o "groznom stanju" opremljenosti Hrvatske vojske. Nakon sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Pitomači premijer je odgovarao na pitanja novinara vezana uz današnju izjavu predsjednika Milanovića te rekao kako se s povratkom Milanovića iz službenog posjeta Čileu u Hrvatsku vratllo sijanje mržnje. "Hrvatska je normalno u političkom smislu disala dok se on nije vratio i došao zagađivati politički prostor, sijati mržnju, vrijeđati sve sugovornike, ponovno je to isti repertoar, od Udbe pa na dalje", rekao je Plenković Milanović je protiv pomoći Ukrajini, Milanović je putinofil, možda čak ne i rusofil nego putinofil, čovjek koji je a priori kazao da ne želi da Hrvatska vojska sudjeluje u EUMAM-u, ocijenio je premijer. Milanović nas vodi u vanjskopolitičku izolaciju Ustvrdio je i da su sada i Milanović i 54 zastupnika koji nisu glasali ili su bili protiv, a koje ponovno nazvao političkim patuljcima i kukavicama - "izvedeni na čistac". "Danas je on to svojim izjavama potvrdio, on se 'outao'. Dakle, on ne želi da mi u tome sudjelujemo, pravi se da je predsjednik zemlje koja nije ni u EU jer je izvrijeđao sve ono što se radi na razini EU, valjda se pravi da nismo ni u NATO-u, ponaša se kao da bi Hrvatska trebala biti nesvrstana ili neutralna zemlja. Vodi nas su vanjskopolitičku izolaciju", ustvrdio je premijer. Ponovio je kako je sve napravljeno kako treba oko donošenja odluke o misiji, ocijenivši demagogijom i lažima "po starom obrascu sijanja mržnje protiv HDZ-a i protiv mene osobno" tumačenja da nije poštivana procedura, a posebno se pritom referirao na sastanak u Bruxellesu na kojem je bio ministra europskih i vanjskih psolova Gordana Grlić Radmana. "Ministri nisu ništa nikome obećali, kao i svi ostali iskazali su načelno spremnost na sastanku Vijeća za opće poslove ili ministara vanjskih poslova u Bruxellesu i imali vrlo jasno ogradu ovisno o političkoj odluci. Tu političku odluku, kad već nije htio Milanović, a sad nam je jasno zašto - jer ne želi biti u krugu onih zemalja koji pomažu u Ukrajini - onda je to treba učiniti Hrvatski sabor", objasnio je. Prokomentirao je i izjavu čelnika SDP-a Peđe Grbina koji je zastupnike Socijaldemokrata koji su glasali za EUMAM nazvao "Plenkovićevim socijaldemokratima", kazavši kako oni "nisu Plenkovićevi socijaldemokrati, nego su pametni, inteligentni zastupnici, ljudi od integriteta koji vide što je za Hrvatsku dobro, a što loše". "Možda ima dva metra, ali je politički patuljčić", kazao je, uz ostalo, za Grbina. "Ja još jednom zahvaljujem svih tih 97 zastupnika koji su bili za, a ovih 54 neka slijede i slušaju Milanovića, idu s njim u vrijeđanje i u izolacionizam, sretan im put nama nisu ni bitni, ni potrebni", poručio je. Milanović je problem za hrvatsku vanjsku politiku Ocijenio je i da je Milanović "problem za hrvatsku vanjsku politiku", rekavši kako je to "jedna neodgovorna, neozbiljna izolacionistička politika". "I ja ne mogu ništa drugo konstatirati nakon ovoga što sam kratko vidio što je izgovorio – izrazito putoniofilska", rekao je. "Ali to nije politika Hrvatske vlade", naglasio je Plenković dodavši da je politika Vlade utemeljena na principijelnim stavovima, na poštivanju međunarodnog prava, na potpori Ukrajini, potpori žrtvi, osudi agresije i zajedničkom radu sa svim zapadnim članicama koje su se dogovorile da naprave tu gestu solidarnosti bilo da je ona politička, diplomatska, ekonomska, tehnička, financijska, humanitarna, vojna, prema Ukrajini. "Mi ćemo to raditi i dalje, a ovi koji su za njega neka budu zadovoljni s njegovom izjavom danas", zaključio je. U našem mandatu najviše se ulaže u Hrvatsku vojsku Novinari su ga pitali za Milanovićevu ocjenu kako se slanjem oružja Ukrajini slabi vlastitu vojsku, a premijer je kazao kako Milanović do sada nije bio protiv slanja oružja s čim će se, rekao je, nastaviti i dalje. Naglasio je da su u mandatu ministra obrane Marija Banožića kupljeni višenamjenski borbeni avioni Rafale, riješeno pitanje borbenih oklopnih vozila Bradley, kao i da se nabavlja protuzračna obrana. "A mi ćemo posebno, da njemu bude lakše, koristiti vojne resurse, kupiti još Crnih jastrebova (Black hawk) od SAD-a kao našeg saveznika, da bi se on mogao još dodatno vozati tim helikopterima u vrijeme ljeta, nekakvih izleta. Neka se vozi koliko hoće", prokomentirao je premijer. Hrvatska vojska, naglasio je, u pogledu nabave opreme za ratno zrakoplovstvo, za kopnenu vojsku i za mornaricu, "nije ulagala nikada više nego što ulaže u našem mandatu". "A on ta svoja bajanja neka priča onima koji ga hoće slijediti", dodao je.