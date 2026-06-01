Plenković na Otočnom vijeću: U otoke uloženo 4,6 milijardi eura

Plenković na Otočnom vijeću: U otoke uloženo 4,6 milijardi eura
Na sjednici Otočnog vijeća istaknuto je da su otoci ključni za hrvatski razvoj, a Vlada nastavlja s ulaganjima i potporama stanovništvu

Na sjednici Otočnog vijeća, kojom je u ponedjeljak u Postirima na Braču predsjedavao premijer Andrej Plenković, istaknuto je da su otoci važan dio hrvatskog gospodarstva te da je potrebno nastaviti ulagati u njih kako bi se doprinijelo njihovom razvitku i opstanku stanovništva na njima. "Imamo 52 naseljena otoka na kojima živi oko 127.000 stanovnika čiji je položaj drukčiji od onih koji žive na kontinentu te su potrebne ciljane mjere za potporu našim ljudima na otocima", istaknuo je premijer Plenković. Rekao je kako je u posljednjih deset godina u otoke investirano 4,6 milijardi eura.

"Prilagodili smo različite politike po resorima kako bismo dali naglasak na kvalitetniji život - bilo da je riječ o prometnoj povezanosti, ulaganjima u prometnu infrastrukturu, ili zdravstvenoj skrbi i socijalnim uslugama, potpori gospodarstvu, akvakulturi, ili ulaganjima u elektroenergetsku infrastrukturu i vodovodizaciju otoka. Sve smo to danas dotaknuli," rekao je  Plenković.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman podijelila je 104 ugovora ukupne vrijednosti oko 24 milijuna  eura koji se odnose pretežito na investiranje u vodno-komunalnu i zdravstvenu infrastrukturu.

Također je podijelila 23 oznake "Otočni proizvod" poduzetnicima obrtnicima na otocima koji se bave proizvodnjom autohtonih otočnih proizvoda. Oznake su ispisane na  bračkom kamenu a s  njima se, po riječima ministrice želi pomoći plasmanu takvih proizvoda na tržišta i većoj prodaji.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je da je kapitalan iskorak za otoke napravljen onda kada je Vlada uspjela ispregovarati s EU posebnu financijsku omotnicu za otoke ukupnog iznosa 150 milijuna eura.

"Činjenica da na današnjoj sjednici Otočnog vijeća uz premijera Plenkovića sudjeluje i deset ministara govori o važnosti ovog vijeća," kazao je Boban.

Svih deset ministara govorilo je o angažmanu svojih resora na otocima kako bi se na njima podigla kvaliteta života i opstanak na njima. Pritom je rečeno kao osim ribarstva kojim se otočani pretežito bave, na hrvatskim otocima postoji i 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Otočno vijeće utemeljeno je sukladno novom Zakonu o otocima koji je usvojen u veljači ove godine.

