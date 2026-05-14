Plenković: Potpisujemo zajam od milijardu i 700 milijuna eura

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici raspravlja o nizu tema koje bi u idućim tjednima mogle značajno utjecati na građane i gospodarstvo. Na dnevnom redu su nova pravila za potrošačke kredite, moguće ograničenje noćne prodaje alkohola te zakonske izmjene kojima se želi olakšati poslovanje obrtnicima i otvoriti tržište odvjetničkih usluga.

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice zahvalio je ministru Tomo Medved koji je jučer na granici sa Slovenia preuzeo posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Plenković je pritom zahvalio i Sloveniji jer je na njezinu području otkriven veći broj masovnih grobnica.

- Hrvatska njeguje kulturu sjećanja i osuđuje sve totalitarne režime, nacistički, fašistički i komunistički sustav - poručio je premijer.

Govoreći o obrani, istaknuo je kako je počeo drugi krug vojnog osposobljavanja te da je čak 260 od ukupno 800 ročnika izrazilo želju za ostankom u Hrvatskoj vojsci.

- To je iznad očekivanja i jako dobra poruka - rekao je Plenković.

Najavio je i povratak Hrvatske vojske u pojedine dijelove zemlje, uključujući Beli Manastir, gdje bi trebala biti organizirana nova vojarna.

Premijer je potvrdio i da je potpisan ugovor između Hrvatske autoceste i izvođača radova za izgradnju treće trake dijela zagrebačke obilaznice. Tvrtka Pionir radit će proširenje na dijelu gdje se spajaju prometni pravci iz Ljubljane i Maribora prema Zagrebu.

Cilj projekta je smanjiti prometne gužve i povećati protočnost prometa oko Zagreb.

Na sjednici se raspravlja i o novom pravilniku o programu javnih potreba u sportu. Prema riječima premijera, cilj je povećati transparentnost i odgovornost u sportskom sustavu te osigurati da se javni novac koristi zakonito i namjenski.

Plenković je rekao i da u Hrvatsku danas dolazi bivši litvanski premijer i sadašnji povjerenik za obranu Europske komisije. Tom prilikom bit će potpisan zajam za financijski instrument SAFE, koji Hrvatskoj omogućuje korištenje zajma od 1,7 milijardi eura.

- U okviru instrumenta SAFE imamo na raspolaganju ovaj maksimalan iznos. Sredstvima će se financirati nacionalni plan obrambenih ulaganja. Zajam se financira zaduživanjem EU na međunarodnim tržištima, a sredstva su dostupna do 31. prosinca 2030. godine - rekao je ministar Ćorić.

- EU komisiji poslali smo nacionalni plan obrambenih ulaganja. Za tenk Leopard, samohodnu haubicu Cezar, teški teretni kamion Tatar te za još dva projekta ubojnih sredstava. Čvrsto smo se opredijelili za modernizaciju sposobnosti HV-a i potporu NATO ciljeva - rekao je ministar Anušić o ulaganjima u obranu.

Na kraju je zahvalio Christian Schmidt na suradnji tijekom njegova mandata u BiH.

Na sjednici se raspravlja i o novom Zakonu o potrošačkim kreditima, kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskom CCD 2 direktivom.

Zakonom se, kako su najavili, proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranje uključujući beskamatne kredite. Jača se zaštita potrošača zbog strožih pravila oglašavanja te transparentnije predugovorno informiranje.

Ovim zakonom prenosi se 'content' direktiva kojom se na razini EU sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti. Nova pravila odnose se isključivo na poduzetnike s više od tisuću zaposlenika i neto prihodom većim od 450 milijuna eura.

Time se postiže rasterećenje poduzetnika, izbjegavanje administrativnog i financijskog opterećenja i pravna sigurnost primjene propisa.

- Izmjene i dopune koje predlažemo usmjerene su prije svega na financijsko i administrativno rasterećenje poduzetnika. Predlaže se smanjenje komorskog doprinosa na stopu od jedan i pol posto osnovnog osobnog odbitka umjesto dosadašnjih dva posto - rekao je državni tajnik Rakocija.

Predlaže se uvođenje instituta obiteljskog obrta gdje članovi kućanstva mogu pomagati bez zasnivanja radnog odnosa.

Na Vladi su kazali kako je sve više jedinica lokalne samouprave koje se suočavaju s negativnim posljedicama noćne prodaje alkohola. Predlažu jačanje zaštite maloljetnika i odgovorno postupanje u prodaji alkohola i energetskih pića. Propisuje se obveza provjere punoljetnosti. Lokalnim samoupravama daju mogućnost da po potrebi odlukom dodatno reguliraju prodaju alkohola unutar određenog vremena, ako je to u interesu javnog zdravlja ili zaštite okoliša.

Uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovci imaju rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.

Dodaju kako se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s odredbama EU kako bi se osigurao veći stupanj pravne sigurnosti. Donijet će se niz izmjena kojima će se povećati transparentnost poslovanja trgovaca, a poseban naglasak se stavlja na jasnije predugovorno informiranje.