Plenković nakon sastanka Koalicije voljnih: Ukrajini je potreban pravedan i održiv mir

Piše HINA,
Knin: Središnja proslava povodom 30.obljetnice Vojno-redarstvene akcije Oluja 95 | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Istaknuo sam da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva", poručio je Plenković...

Ukrajini je potreban održiv mir koji poštuje njenu teritorijalnu cjelovitost i međunarodno pravo, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon sudjelovanja na videokonferenciji čelnika Koalicije voljnih u nedjelju. "Istaknuo sam da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva", napisao je hrvatski premijer na X-u.

"To je važno i radi zaštite zajedničkih vrijednosti, kao i europske i globalne sigurnosti“, dodao je Plenković. 

UOČI PUTA U WASHINGTON Zelenski: Putin ima mnogo zahtjeva. Nadam se da će Trump podijeliti detalje tog sastanka...
Zelenski: Putin ima mnogo zahtjeva. Nadam se da će Trump podijeliti detalje tog sastanka...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je stigao u Bruxelles, gdje je uz predsjednicu Europske komisije videovezom raspravljao s europskih saveznicima o mirovnom sporazumu do kojeg pokušava dovesti predsjednik SAD-a nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prošlog petka.

Plenković se na sastanku pridružio među ostalima francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, britanskom premijeru Keiru Starmeru, talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i glavnom tajniku NATO-a Marku Rutteu.

'MIRNI PREGOVORI Putin obavijestio Lukašenka i Tokajeva o sastanku s Trumpom
Putin obavijestio Lukašenka i Tokajeva o sastanku s Trumpom

Zelenski sutra putuje u Bijelu kuću na sastanak s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, a pridružit će mu se i i francuski i finski predsjednik Emmanuel Macron i Alexander Stubb te talijanska šefica vlade Giorgia Meloni i britanski premijer Keir Starmer, prenijele su agencije, koje navode da u Washington ide i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.  

ŽELI PUNO, DAJE MALO Reuters objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata
Reuters objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata

"Koalicija voljnih" okuplja većinu velikih europskih zemalja, EU, NATO i neeuropske zemlje kao što je Kanada.

