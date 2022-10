Plenković se zalijeće na Grmoju, Glasnović urla i prijeti, Beljak poziva na fajt: 'Dođi, kukavice'

Foto: Pixsell/HRT/24sata

Do sada u parlamentu nisu svjedočili fizičkom obračunu, no bilo je situacija koje su bile vrlo blizu. Najnoviji incident je onaj između zastupnika vladajuće većine Hrvoja Zekanovića (HDS) i Mire Bulja (Most).

Nakon što je Zekanović izbačen sa sjednice jer je Mostovom zastupniku Nini Raspudiću pokazivao srednji prst i vikao "majmune", upetljao se Bulj. Na saborskom hodniku počelo je naguravanje, ali su ih uspjeli razdvojiti. Foto: HINA/ Admir BULJUBAŠIĆ/ abu Plenković krenuo na Grmoju Naelektrizirana atmosfera između Mosta i vladajućih traje duže vrijeme odnosno od kad ih je premijer Plenković izbacio iz Vlade. U siječnju 2019. godine imali smo priliku vidjeti snimku na kojoj je premijer Plenković nasrnuo prema zastupniku Mosta Nikoli Grmoji nakon njegova dobacivanja HDZ-ovcu i spominjanja anemičnog. Sudeći po snimci, da se između njih nije ispriječio Miro Bulj, pitanje je kako bi završila ta situacija. Zastupnik Zekanović 2018. godine prestrašio se Nikole Grmoje, a uvjeravao je da ga mostovac želi prebiti. Zekanović je tada tvrdio da je tijekom rasprave mostovac došao do njega u klupu kako bi mu prijetio. Naime, usred njihove prepirke Grmoja se digao iz svoje klupe i sjeo pokraj njega i počeo mu tumačiti. Kad se dignuo i krenuo se vratiti na svoje mjesto Zekanović mu je poviknuo "mrš", nakon čega ga ge mostovac ponovno posjetio. Opet Bulj Iste godine umalo su se potukli Miro Bulj i nezavisni zastupnik Željko Lacković, koji je bio dio vladajućih. Prvo je došlo do svađe između Bulja i Lackovića, koji je spominjao njegov ratni put. Fizički je obračun srećom izostao jer su čelnik Mosta Božo Petrov i Grmoja smirili Bulja i odveli ga iz sabornice. Raspudić i Bulj prišli Grbinu Bilo je rubnih situacija između Mostovaca i SDP-ovca. U prosincu 2021. godine tijekom rasprave o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Peđa Grbin rekao je da Mostovci piratiziraju na tuđoj smrti. Nino Raspudić, a potom i Miro Bulj su ustali sa svojih mjesta i prišli mu uz povišene tonove. Stigao je i Marin Miletić s druge strane, ali Grbin je ostao sjediti i situacija se smirila. Glasnović: Majmune! Tijekom saborske rasprave 2020. godine zamalo je došlo do fizičkog obračuna između nezavisnog Željka Glasnovića i Željka Lenarta iz HSS-a. Glasnović je pričao o korupciji, a žestoko je kritizirao i HRT i emisije koje se prikazuju. Spominjao je komunizam i ljude iz prošlog sistema. U jednom se trenutku obrušio na HSS-ovca koji mu je nešto dobacio iz klupe. Glasnović je Lenartu dobacivao da je majmun, a došao je i do njegove saborske klupe. Činilo se da će doći do fizičkog sukoba, a cijelu je situaciju nastojao smiriti Miro Bulj. Predsjedavajući je zamolio saborsku stražu da razdvoji zastupnike. Beljak: Ajmo na fajt U studenom 2017. godine uzrujani Krešo Beljak (HSS) saborske zastupnike HDZ-a pozivao na fizički obračun. "Ljudima je dosta više i HDZ-a i Agrokora i pljačke! Dajte to prekinite više, dajte pauzu“, vikao je Beljak. Nakon što su mu iz klupa vladajućih dobacili: „Lopova Beljaka je dosta!“ predsjednik HSS-a pokrenuo verbalnu rafalnu paljbu. Ko je to rekao? Ajde, dođi tu - Dođi frajeru tu, dođi tu, dođi, ajde, ‘ko je to rekao? Dođi tu, ajde da vas vidim, di ste? Hrabri ste kad vas ima sto, a kada ste sami, gledate u pod. Kukavice, lopovi, to ste vi“ - vikao je Beljak i iz saborskih klupa krenuo prema govornici. Beljakov show počinje na 1:13:50 Zekanović vs. Pernar Nekoliko dana kasnije, umalo je došlo do fizičkog obračuna između Hrvoja Zekanovića, saborskog zastupnika Ivana Pernara. Nakon što je osuđeni ratni zločinac Slobodan Praljak, netom nakon iščitavanja osuđujuće presude u haškoj sudnici počinio samoubojstvo. Potpredsjednik Sabora obavijestio je zastupnike da će Sabor zastati s radom na što je reagirao Pernar te zatražio da se nastavi s radom. Iz saborskih klupa reagirao je Zekanović, koji se hitro uputio prema Pernarovu mjestu. Glupane, idi se liječiti - Glupane glupi, idi se liječiti - vikao je Zekanović, unoseći se Pernaru u lice. Zekanovića je slijedio HDZ-ov Damir Felak te je na Pernara bacio i papire. Agresivnih postupaka bilo je i u daljoj su prošlosti. Foto: Patrik Macek/PIXSELL Rojs: Da sam ga odvalio, nikad se ne bi ustao Najbliže fizičkom obračunu došao je HDZ-ov zastupnik Ljubo Ćesić Rojs kada je 2001. godine šakom blago očešao nos IDS-ovu Dini Debeljaku. - Da sam ga pošteno odvalio, nikad ne bi ustao - pohvalio se Rojs nakon incidenta. Foto: HRT HDZ-ovac bacio stolicu pa dobio šakom u nos Najozbiljniji i zapravo jedini pravi fizički obračun u Saboru zabilježen je 1994. godine, ali ne u sabornici nego u saborskom kafiću. Ljutiti HDZ-ov zastupnik Drago Krpina krenuo je, prema tadašnjim novinarskim izvještajima, na zastupnika Srpske narodne stranke Dragana Hinića nakon što je na njega bacio stolicu. Bivši policajac i uvježbani karate majstor onesposobio je mladog HDZ-ovca samo jednim, ali očito preciznim udarcem u nos.