'PREDSTAVLJAO HRVATSKU'

Plenković uputio sućut povodom smrti novinara Mate Meštrovića

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Me?unarodna konferencija 30. godina nakon Daytona | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Premijer istaknuo da je Meštrović bio jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u srijedu sućut povodom smrti istaknutog novinara, povjesničara i političara Mate Meštrovića, istaknuvši kako će ostati zapamćen kao jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom.

„Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti Mate Meštrovića, istaknutog novinara, povjesničara i političara, sina velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, koji je znatan dio svojega profesionalnog i životnog puta posvetio predstavljanju hrvatske povijesti, političkih težnji i identiteta međunarodnoj javnosti", navodi se u sućuti.

POVJESNIČAR I DIPLOMAT Preminuo je Mate Meštrović
Kao novinar i javni intelektualac pisao je za američke i britanske publikacije te hrvatski emigrantski tisak, nastupao u međunarodnim medijima i davao brojne intervjue stranoj javnosti, osobito u razdobljima kada se hrvatski glas teško probijao izvan domovine.

Svoj je doprinos produbio znanstvenim i publicističkim radom, kao autor knjiga i brojnih članaka te urednik engleskog izdanja knjige dr. Franje Tuđmana Nacionalno pitanje u suvremenoj Europi, pridonoseći boljem razumijevanju hrvatske povijesne i političke zbilje u međunarodnom kontekstu, istaknuo je premijer Plenković.

TRI PRIORITETA ZA 2026. Plenković: Uz brojne izazove Hrvatska je ostala stabilna i sigurna uz gospodarski rast
Plenković: Uz brojne izazove Hrvatska je ostala stabilna i sigurna uz gospodarski rast

Kao povjesničar i profesor suvremene europske povijesti na američkom sveučilištu, znanje je prenosio studentima te sudjelovanjem na seminarima i javnim predavanjima pridonosio razumijevanju europskih i jugoslavenskih procesa iz perspektive važne za Hrvatsku.

Nakon uspostave samostalne hrvatske države vratio se u domovinu te je, kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora i veleposlanik Republike Hrvatske u Bugarskoj, svoje iskustvo stavio u službu hrvatskih institucija i vanjske politike, podsjeća se u sućuti.

ZADNJA SJEDNICA VLADE Plenković otkrio planove za 2026., evo i što poskupljuje: 'Borit ćemo se za veći standard'
Plenković otkrio planove za 2026., evo i što poskupljuje: 'Borit ćemo se za veći standard'

Mate Meštrović ostat će zapamćen kao jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom, dajući izniman doprinos djelovanju hrvatske političke emigracije te potom to iskustvo stavio u službu samostalne hrvatske države. Uime Vlade Republike Hrvatske i osobno, obitelji, prijateljima i suradnicima gospodina Mate Meštrovića upućujem izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja, stoji na kraju sućuti premijera Andreja Plenkovića.

