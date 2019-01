'Plenkovića znam 20 godina i nikad ga nisam vidio takvoga...'

U dvadesetak godinakoliko poznajem premijera Andreja Plenkovića, nisam ga nikad vidio u takvom raspoloženju. Jučer je počela južina, a Dalmatinci su osjetljivi na nju, imaju tanje živce nego ostali. Komentirao je u četvrtak saborski zastupnik GLAS-a Goran Beus Richembergh, jedan od glavnih svjedoka ružnog incidenta koji se dogodio u srijedu u Saboru kada je premijer Andrej Plenković nervozno krenuo prema mostovom Nikoli Grmoji.

Podsjetimo, Grmoja je Plenkoviću rekao da je veleizdajnik i da radi u interesu Srbije, a nakon što ga je još nazvao anemičnim Plenković je totalno izgubio živce. Iako je već u tom trenutku krenuo van, to ga je očigledno toliko razbjesnilo da se na peti okrenuo i brzinom munje krenuo prema Grmoji. Upleli su se zastupnici, ali i saborska straža. Upravo je Beus Richembergh zaustavio Grmoju dok mu se Plenković iživcirano pokušao približiti.

- Jučerašnji dan u Saboru je snižavanje svih kriterija. Činjenica je da se u toj razmjeni uvreda otišlo prenisko i Grmoja je u jednom trenutku pretjerao - smatra Beus Richembergh i opisuje što se događalo u sabornici.

- Kad je već oglašena pauza, kad smo krenuli van iz sabornice, Grmoja je još uvijek dovikivao i u toj kakofoniji vidio sam da se premijer naglo okrenuo i krenuo u pravcu prema njemu. U tom času su se ispriječili Bulj i Pupovac, a ja sam Grmoju nastojao smiriti, okrenuti i uputititi izvan sabornice, što se i dogodilo. Za nekoliko sekundi on je bio već vani. Premijer je bio vidno uzrujan, nema nikakve dvojbe da je krenuo približiti se fizički, a da li je smatrao da se treba i obračunati, to ne znam - kaže zastupnik GLAS-a dodajući kako on ne bi rekao da je Grmoja pobjegao već smatra da je postupio racionalno u tom trenutku.

'Ne bih rekao da je Grmoja pobjegao'

- Postupio je razumno za razliku od trenutaka prije toga kad mislim da je pretjerano išao ispod pojasa, osobno uvredama prema premijeru. Nismo samo mi tu bili, odmah je skočila i saborska straža i pomogla da se ne dogodi fizički kontakt - rekao je Beus Richembergh dodajući kako je Sabor iznimno važna institucija kojoj bi zastupnici trebali čuvati dignitet.

- Od 151 zastupnika i zastupnica, bar 140 su pistojni ljudi i kad idu u kritiku i sukobe različitih mišljenja ipak se, bez obzira da li su ironični ili idu žestoko, drže nekih pravila i normi i granica ponašanja. Bilo kakvo ulaženje u tuđu auru sa namjerom da ga se ušutka ili ispriječi u njegovom djelovanju, naravno da je apsolutno nedopustivo - zaključio je.