Po Dalmaciji glumio policajca i 'maznuo' preko 100.000 eura

Policijski službenici PU zadarske i PU splitsko-dalmatinske uhvatili su 43-godišnjaka i uz kaznenu prijavu predali pritvorskom nadzorniku.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je u veljači, travnju i srpnju 2026.godine na području Splita, Solina i Omiša počinio tri kaznena djela Prijevara, a na području Zadra, 17. srpnja 2026.godine, pokušao je počiniti kazneno djelo Prijevara, ali su ga u tome spriječili policijski službenici.

U svim slučajevima oštećene osobe bile su starije životne dobi, a 43-godišnji muškarac je koristio isti ili sličan modus počinjenja kaznenog djela.



U jutarnjim satima, 17. srpnja 2026.godine 79-godišnjakinja s područja Zadra zaprimila je telefonski poziv nepoznatog muškarca koji se predstavio kao policijski službenik, rekao je oštećenoj da je u posljednje vrijeme u bankama zabilježen veliki broj prijevara radi čega je od nje tražio da podigne sav novac koji ima u banci te da će on doći uzeti novac kako bi utvrdio jesu li novčanice lažne.

Nakon što je oštećena predigla novac, u poslijepodnevnim satima ponovno je nazvao nepoznati muškarac, tražio informaciju je li sama kod kuće. Nakon što je oštećena posumnjala, informacije o razgovoru je podijelila sa sinom, a on je s pravom, sumnjajući u istinitost priče, nazvao policiju i prijavio događaj.





Policijski službenici PU zadarske odmah su nakon zaprimljene informacije se uključili u događaj i u suradnji s potencijalnom žrtvom, dogovorili daljnje mjere i radnje koje su rezultirale time da je istoga dana, tijekom pokušaja počinjenja kaznenog djela, uhićen 43-godišnji muškarac.

Nakon privođenja, policija je otkrila da je 43-godišnjak u travnju ove godine u više navrata telefonski kontaktirao 82-godišnjakinju s područja Splita, tijekom razgovora se predstavio kao policajac, govoreći joj da je s njezinoga bankovnog računa otuđen veći iznos novca te da u cilju daljnje istrage ona mora podići sav preostali novac i predati njemu dovodeći tako oštećenu u zabludu.

Oštećena je s banke predigla 100 tisuća eura, 43-godišnjak je došao u stan, uzeo novac i dao oštećenoj lažnu potvrdu,te rekao da će joj javiti kada novac bude vraćen na račun nakon provođenja potrebnih provjere.

10. veljače oštećena 73-godišnjakinja s područja Omiša zaprimila je poziv navodnog inspektora koji joj je rekao da s banke podigne sav iznos jer je krivotvoren i da je potrebno obaviti provjere, nakon čega je došao u njen stan na adresi prebivališta i uzeo 8900 eura nakon čega se udaljio.

15. srpnja 2026. godine u jutarnjim nepoznati muškarac je nazvao 89-godišnjaka iz Solina te se predstavio kao liječnik i rekao mu da mu je kćer u bolnici i da joj treba hitna operacija kako bi joj spasili život, ali da se operacija ne može obaviti zbog problema s zdravstvenim osiguranjem radi čega hitno treba uplatiti 56.000 eura.

Nakon što je oštećeni rekao da nema traženi novac već samo oko 20 tisuća, odgovorio je da će to za sada biti dovoljno i da će netko ubrzo doći po novac da bi nakon toga na adresu oštećenog pristupio muškarac i uzeo mu novac.

Policija upozorava

- Pozivamo građane na oprez, budite sumnjičavi, budite racionalni, razmislite je li istina to što vam govore. Počinitelji su uporni, inzistiraju na tome da ste sami kod kuće kada dođu po novac, pitat će vas koliko novca imate. Sve su to alarmi nakon kojih morate zastati i promisliti. Ako zaprimite sličan poziv podijelite to s članovima obitelji prije bilo kakve odluke, razgovarajte s osobama kojima vjerujete i nazovite policiju na broj 192 - objavila je policija.