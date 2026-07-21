POBJEDA! Nakon otkrića 24sata o 'aferi Solari', ministarstvo je ukinulo pet lokacijskih dozvola

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odbilo je žalbe na odluke Krapinsko-zagorske županije kojima su lokacijske dozvole za sunčane elektrane Zabok 1, 2, 3, 4 i 5 proglašene ništavima, čime je potvrđeno njihovo ukidanje. Podsjetimo, cijelu aferu sa solarnim elektranama i izvlaštenjima ljudi s njihovih zemljišta razotkrila su 24sata u seriji tekstova.

Rješenja Ministarstva županija je zaprimila 20. srpnja, izvijestio je u utorak županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Time je, nakon žalbenog postupka, potvrđena ranija odluka tog upravnog tijela o poništenju izdanih lokacijskih dozvola.

Riječ je o projektima sunčanih elektrana za koje je investitor, na temelju lokacijskih dozvola, mogao pokrenuti postupke izvlaštenja privatnog zemljišta na području Zaboka. Ukupno je bilo obuhvaćeno više od 1,1 milijun četvornih metara zemljišta.

Odluku o proglašavanju lokacijskih dozvola ništavima Županija je donijela 9. ožujka, nakon što je prethodno pokrenuta obnova dijela postupaka vezanih uz projekte sunčanih elektrana u Zagorju.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar tada je izjavio da su izvidi Državnog odvjetništva pokrenuti zbog sumnji u pogodovanje investitoru i zlouporabu ovlasti u tzv. Aferi solari, završeni bez utvrđivanja pogodovanja investitoru ili zlouporabe ovlasti i položaja.

Silvija i Nenad jednis u od 300-njak vlasnika koji su trebali biti izvlašteni zbog solarne elektrane | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Istodobno je županijski upravni odjel 6. ožujka, na zahtjev Grada Pregrade, donio rješenje o obnovi postupka za solarne elektrane Pregrada 1 i 2, kako bi se ponovno utvrdile činjenice i uvjeti za koje je ocijenjeno da u postupku izdavanja lokacijskih dozvola nisu bili potpuno i pravilno utvrđeni.

Kolar je tada izvijestio da su svi postupci izvlaštenja za projekte Zabok 1, 2, 3, 4 i 5 bili u prekidu do pravomoćnosti odluke o lokacijskim dozvolama. Za projekte Zabok 3, 4 i 5, kako je naveo, nije postojalo niti jedno rješenje o izvlaštenju, dok je za Zabok 1 i 2 bilo doneseno 15 pravomoćnih rješenja u kojima su se stranke suglasile s procijenjenom vrijednošću zemljišta.

„Krapinsko-zagorska županija u okviru svojih zakonskih ovlasti postupa tako da nezakonitih izvlaštenja na području županije neće biti, a niti ih je bilo”, izjavio je tada Kolar.

Podsjetimo, 24sata su još u studenom prošle godine objavila priče obitelji koje žele izvlastiti s njihovih poljoprivrednih zemljišta zbog privatne investicije u solare. Pisali smo i o svim apsurdima zakona te o odlukama Županije koji su to sve omogućili. Otkrića 24sata digla su javnost na noge, a iz Ministarstva gospodarstva najavili su izmjene zakona kako se to više ne bi moglo događati. Kasnije je o nezakonitosti ovih lokacijskih dozvola govorio i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a sada je stigla i službena potvrda.