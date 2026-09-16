Počinje Europski tjedan mobilnosti, akcije protiv onečišćenja prometom

Hrvatska će u idućim godinama uložiti značajna sredstva u elektrifikaciju javnog prijevoza, biciklističku infrastrukturu i vozila s nultom emisijom kako bi smanjila emisije iz prometa i poboljšala dostupnost prijevoza, najavilo je resorno ministarstvo u povodu Europskog tjedna mobilnosti. Europski tjedan mobilnosti održava se od srijede, 16. do 22. rujna, a završava Danom bez automobila, s ciljem podizanja svijesti o onečišćenju povezanom s motoriziranim prometom u gradovima.

"U povodu Europskog tjedna mobilnosti, Hrvatska dodatno ističe važnost ulaganja u održive oblike prijevoza i smanjenje emisija iz prometa, uz istodobno stvaranje kvalitetnijih i dostupnijih mogućnosti mobilnosti za građane", navodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Ističe kako u tome važnu ulogu imaju europski financijski instrumenti koji omogućuju da se prihodi od emisija vraćaju u projekte zelene tranzicije.

Jedan od ključnih izvora je, rekli su Hini u Ministarstvu, Modernizacijski fond, namijenjen ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i povećanje energetske učinkovitosti.

Iz tog je Fonda financirana nabava šest elektrobaterijskih vlakova za prijevoz putnika i izgradnja hibridne punionice u vrijednosti 53,6 milijuna eura, a otvoren je i poziv vrijedan 45 milijuna eura za nabavu električnih vozila namijenjen djelatnostima koje godišnje prelaze više od 30.000 kilometara, poput taksi prijevoza i dostave koja koristi mala dostavna vozila.

Ministarstvo naglašava kako posebno važan iskorak predstavlja Socijalni fond za klimatsku politiku, koji je usmjeren na rješavanje energetskog i prometnog siromaštva.

"Ulaganja u sektoru prometa su ključna za rješavanje siromaštva u pogledu prijevoza u slabo povezanim područjima, uz istovremeno ubrzavanje dekarbonizacije cestovnog i javnog prometa. Cilj je ranjivim skupinama omogućiti pristup mobilnosti s nultim i niskim emisijama“, navodi Ministarstvo.

Sredstvima iz Socijalnog fonda za klimatsku politiku planira se gradnja biciklističkih staza, nabava bicikala, unaprjeđenje javnog prijevoza, nabava autobusa i kombi vozila s nultom emisijom te infrastrukture za punjenje, modernizaciju, nadogradnju i izgradnju autobusnih terminala i pristupne infrastrukture. Također, planira se nabava elektrobaterijskih vlakova, vlakova na vodik i punionica, potpora kupnji vozila s nultom emisijom za mikro poduzeća, razvoj lokalne i regionalne željezničke infrastrukture itd.

Dodatni izvor financiranja predstavlja Plan korištenja sredstava dobivenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbi za razdoblje od 2026. do 2030. godine, vrijedan oko 642,6 milijuna eura. Od tog iznosa 125 milijuna eura predviđeno je za elektrifikaciju javnog prijevoza u velikim gradovima, uključujući ulaganja u infrastrukturu i nabavu vozila.

"Kombiniranjem ovih izvora, Hrvatska želi osigurati da zelena tranzicija bude istodobno klimatski učinkovita, gospodarski održiva i socijalno pravedna, kako bi održivi načini prijevoza bili dostupniji građanima, a hrvatski prometni sustav spremniji za budućnost", poručuje Ministarstvo.